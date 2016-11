Schwierige Aufgabe Bayern-Frauen treffen auf Paris Saint Germain

Das Hinspiel findet am 22./23. März im Grünwalder Stadion statt, das Rückspiel eine Woche später am 29./30. März in Paris. "Das ist ein grandioser Gegner! Paris zählt zu den drei stärksten Mannschaften im europäischen Frauenfußball", sagt FCB-Coach Thomas Wörle zu diesem Hammerlos. Die Paarungen für die Halbfinale-Spiele wurden ebenfalls schon ausgelost: Im Falle des Weiterkommens würden die Bayern entweder auf Rosengard Malmö oder den FC Barcelona treffen. Das Finale findet am 1. Juni 2017 in Cardiff/Wales statt.

"Wir freuen uns total auf die beiden Spiele im März, in die wir nicht als Favorit gehen. Wir werden zwei Mal eine absolute Topleistung brauchen, um die nächste Runde zu erreichen." Thomas Wörle

Neuauflage des Endspiels der letzten Saison

Auch dem zweiten deutschen Vertreter, dem VfL Wolfsburg, steht eine schwere Aufgabe bevor. Das Team von Trainer Ralf Kellermann bekommt es mit Titelverteidiger Olympique Lyon zu tun. Damit erhalten die Wölfinnen schon sehr früh die Chance zur Revanche für die bittere Niederlage im Finale der vergangenen Saison. Am 26. Mai haben sie das Endspiel mit 3:4 im Elfmeterschießen verloren. Sollte der VfL gewinnen, müsste er im Halbfinale gegen den Sieger aus dem Duell Fortuna Hjörring aus Dänemark und Manchester City antreten.