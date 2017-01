Mehr Spiele, mehr Geld FIFA beschließt "Mega-WM"

Das Council des Fußball-Weltverbands FIFA hat die Aufstockung des WM-Teilnehmerfeldes ab der Endrunde 2026" beschlossen. Gespielt wird in 16 Gruppen zu je drei Teams.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte im Wahlkampf mindestens 40 statt wie bislang 32 Teilnehmer versprochen, jetzt sind es sogar 48 WM-Starter geworden. "Das FIFA-Council hat einstimmig die WM mit 48 Teilnehmern ab 2026 beschlossen", teilte der Weltverbandes via Twitter mit. Die näheren Details sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

Die meiste Kritik war im Vorfeld aus Deutschland gekommen. "Eine WM mit 48 Mannschaften ist das falsche Signal. Hier spielen nur politische Gründe eine Rolle, nicht der Sport", hatte FC Bayern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge moniert. Für Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hatte sich im Rahmen der FIFA-Weltfußballerwahl sein Unverständnis geäußert. "Ich verstehe nicht, warum man diese Entscheidung jetzt übers Knie brechen muss. Die Entscheidung über die Vergabe der WM werden wir ja voraussichtlich erst 2020 haben."

Welche WM-Modelle gab es?

Die FIFA verschickte vorab ein Faktenpapier mit vier Vorschlägen an die Nationalverbände. Bei den beiden Varianten mit 40 Teams hätte es entweder acht Gruppen mit fünf Teams oder zehn Gruppen mit vier Mannschaften gegeben. Bei 48 Teilnehmern denkt die FIFA zum einen an eine Vorqualifikation mit 32 Teams, nach der es wie gehabt mit 32 Mannschaften weitergehen soll. Der von der Mehrheit favorisierter Plan sieht 16 Gruppen mit jeweils drei Teilnehmern vor. Infantino legte zudem die (bei Dreiergruppen wohl nötige) Idee auf den Tisch, bei einem Unentschieden das Spiel per Elfmeterschießen zu entscheiden, um unfaire Taktierereien zu verhindern.

Wer war dafür, wer dagegen?

Laut Infantino war die "überwältigende" Mehrheit für die Aufstockung - und dann auch direkt auf 48 Teilnehmer. Am Montag sprachen sich auch die populären FIFA-"Legenden" wie Diego Maradona für Infantinos Pläne aus. Die Opposition führt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an, der "grundsätzlich davon überzeugt" sei, "dass am bewährten Modus mit 32 Teilnehmernationen festgehalten werden sollte". DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht bei allen diskutierten Modellen "erhebliche" Schwächen. Auch die Superreichen aus den europäischen Top-Klubs sind dagegen, vor allem, weil sie eine Mehrbelastung für ihre Profis fürchten.

Droht der große Krach, wenn die Mega-WM kommt?

Den hatte zumindest Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), im Dezember prophezeit. Mit Machtkampf wurde aber schon oft gedroht, unter anderem vor der FIFA-Entscheidung, die WM 2022 in Katar im Dezember auszutragen. Die Winter-WM wurde trotzdem abgesegnet, es folgten Einigungen bezüglich der millionenschweren Kompensationszahlungen an die Klubs - und alle waren wieder zufrieden.

Wie wurde abgestimmt?

Die Entscheidung trifft das Council, das derzeit aus 33 Mitgliedern besteht, in Eigenregie. Nötig ist die einfache Mehrheit (17 Stimmen). Das heißt, dass selbst wenn die derzeit acht Vertreter der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine gemeinsame Position hätten (wonach es nicht aussieht), bräuchte der Europa-Dachverband mehrere Verbündete, um die Mega-WM zu verhindern. Ein deutscher Vertreter sitzt nach der Ethiksperre und dem Rücktritt von Ex-DFB-Chef Wolfgang Niersbach nicht am Tisch, Grindel rückt erst im Frühjahr nach. Die Kritiker hofften, dass in Zürich einfach noch nicht abgestimmt wird.

Was steckt hinter den Infantino-Plänen?

Der FIFA-Boss verteidigt die Mega-WM mit der Globalisierung. Mehr Nationen sollen die Möglichkeit bekommen, am größten Fußballereignis der Welt teilzuhaben. Dagegen lassen sich nur wenige Gegenargumente finden. Profitieren werden vor allem die Fans aus den jeweiligen "neuen" WM-Ländern. Doch wie so oft stecken dahinter auch politisches und finanzielles Kalkül. Die 211 FIFA-Nationen regiert aufgrund des "Ein-Land-eine-Stimme"-Prinzips nicht der, der nur auf die Interessen der ohnehin schon Großen und Mächtigen eingeht. Und laut eines vertraulichen FIFA-Papiers würden 16 Teams mehr zusätzliche Gelder in Höhe von umgerechnet rund 605 Millionen Euro generieren.

