FC Bayern-Frauen Optimistisch ins Champions-League-Hinspiel

Mit großem Selbstbewusstsein durch den 4:0-Sieg im Liga-Gastspiel in Hoffenheim traten die Bayern-Frauen die Reise nach Chelsea an. Bereits im Hinspiel wollen die Münchnerinnen die Weichen für den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale stellen.

"Das Abenteuer 'Königsklasse' beginnt! Wir freuen uns." Mit diesen Worten starteten Melanie Leupolz, Leonie Maier, Carina Wenniger und Co. am Dienstagmittag am Flughafen München Richtung London Heathrow. Neben großer Vorfreude und Spannung mit im Gepäck: Viel Optimismus. Denn allmählich kommen die Bayern-Frauen in der Bundesliga immer besser in Fahrt. Am vierten Spieltag schlugen sie die TSG Hoffenheim mit 4:0 und stehen mit drei Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg.

Neuzugänge und Laudehr mit Torriecher

Der personelle Umbruch scheint völlig unkompliziert funktioniert zu haben, die Neuzugänge schon jetzt bestens integriert: Die Stürmerinnen Mandy Islacker und Lucie Vonkova trugen sich gleich im ersten Saisonspiel in die Torschützenliste ein, Lineth Beerensteyn hat zwei Treffer auf dem Konto, Abwehrchefin Kristin Demann lief sogar schon als Spielführerin auf und traf gegen ihren Ex-Klub Hoffenheim. Zudem hat Nationalspielerin Simone Laudehr einen Lauf: Die Regensburgerin stellte ihre Torjägerqualitäten bereits drei Mal unter Beweis.

Respekt vor dem Gegner

Trotzdem erwartet die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle am Mittwoch (Anpfiff: 20.05 Uhr) eine hohe Hürde in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse: Der Chelsea Ladies FC ist zusammen mit Manchester City die Mannschaft der Stunde im englischen Frauenfußball. Die Blues hegen mittlerweile auch auf europäischer Ebene große Ambitionen. Wie die Münchnerinnen hat sich das Team von Trainerin Emma Hayes im dritten Jahr in Folge für die Women’s Champions League qualifiziert. "Der Hammer! Das ist ein schweres Los", meinte Wörle nach der Auslosung.

"Ich denke, das ist die ausgeglichenste Paarung der ersten Runde. Das werden zwei hochinteressante und enge Spiele. Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Ich würde sagen die Chancen stehen 50:50." Bayern-Coach Thomas Wörle

Korpela fällt erkrankt aus

Insgesamt 18 Bayern-Spielerinnen sind mit nach London geflogen und bezogen ihr Quartier im Stadtteil Kingston upon Thames. Es fehlen die verletzten Jovana Damnjanovic, Sydney Lohmann, Viktoria Schnaderbeck, Mandy Islacker, Anna Gerhardt und Lena Lotzen sowie die erkrankte Tinja-Riikka Korpela.

Chelsea glänzt mit Liga-Blitzstart

Das mit vielen Nationalspielerinnen gespickte Team startete mit zwei Siegen und 12:0 Toren in die neue Super-League-Saison. Auch die Engländerinnen sind also bestens vorbereitet auf das Spiel im Kingsmeadow im Südwesten des Londoner Großraums.

Chelsea LFC - Der Gegner der Bayern-Frauen Der Chelsea Ladies Football Club wurde 1992 gegründet und ist seit 2004 dem Premier-League-Klub FC Chelsea angegliedert. Seit 2005 gehört die Mannschaft der höchsten englischen Spielklasse an. 2015 wurde das Team erstmals Englischer Meister und FA Women’s Cup-Sieger. Im Frühjahr 2017 gewannen die Blues zudem die FA WSL Spring Series, eine verkürzte Meisterschaft, die aufgrund des Übergangs von einer Sommer- zu einer Winter-Saison einmalig ausgetragen wurde.

Bayern-Rückspiel am 11. Oktober um 19 Uhr im Grünwalder Stadion

Beide Teams trafen noch nie in einem Pflichtspiel aufeinander. Bei einem Testspiel Ende August setzte sich Bayern deutlich mit 3:0 durch. Aber die Hayes-Truppe war zu diesem Zeitpunkt erst in ihrer zweiten Vorbereitungswoche. In der vergangenen Saison scheiterten die Engländerinnen in der ersten Champions-League-Runde am VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen treffen übrigens am Mittwoch auf die spanischen Titelträgerinnen von Atlético Madrid. Die Rückspiele der beiden Begegnungen finden bereits am Mittwoch, den 11. Oktober statt. Die Bayern-Frauen spielen ab 19 Uhr im Grünwalder Stadion.