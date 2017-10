Nach Aus beim FC Bayern Ancelotti entspannt - Sohn Davide wehrt sich gegen Vorwürfe

"Alle können entspannt sein. Jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus, amüsiere mich, und dann reden wir am Ende der Saison wieder." Carlo Ancelotti

Der Ex-Bayern-Coach war nach seinem Aus beim FC Bayern nach Israel gereist, wo er im Rahmen eines Friedensprojektes Kinder trainierte. Zu seiner Trennung nach nur 15 Monaten wollte sich der Italiener dort jedoch nicht äußern. "Schweigen ist eine Tugend, also ist es besser, zu schweigen", so Ancelotti. Es gebe "Schlimmeres im Leben", ergänzte er. Die Zeit beim FC Bayern will er jetzt in Ruhe aufarbeiten. "Es wurde von Verrat, falscher Taktik, Verschwörungen, falscher Vorbereitung geredet. Für mich ist jetzt der Moment gekommen, darüber nachzudenken", so Ancelotti.

Keine Vetternwirtschaft rund um Ancelotti

Einer der Kritikpunkte an Ancelotti, der den AC Mailand und Real Madrid dreimal als Trainer zum Champions-League-Erfolg geführt hatte, war sein Trainerteam. Dort waren sein Sohn Davide sowie Fitnesscoach Giovanni Mauri und dessen Sohn Francesco tätig. Sie wurden ebenfalls freigestellt.

Davide Ancelotti widersprach jedoch dem Vorwurf der Vetternwirtschaft. "Es ist hässlich und auch unverständlich, wenn in unserem Fall von einem Clan gesprochen wird", sagte er der "Gazzetta dello Sport". "Jeder Trainer hat sein Team hinter sich. Ein Coach vertraut seinen Leuten, ob das nun Familienmitglieder sind oder nicht." Außerdem trat Ancelotti junior Berichten sowie Aussagen von Spielern und Bossen bei den Bayern entgegen, wonach ein schlechtes Klima geherrscht habe. "Auf professioneller Ebene hatten wir ein gutes Verhältnis, und zwar mit allen."