Krimi vom Punkt Elf Meter zwischen Triumph und Niederlage

So viele Entscheidungen nach Elfmeterschießen gab es im DFB-Pokal lange nicht. Zu verdanken haben wir diese "Krimis" Karl Wald, einem Schiedsrichter aus Penzberg. Er hatte 1970 die Idee zur Entscheidung am Elfmeterpunkt.

Jahrzehntelang wurden Fußball-Spiele nach Verlängerung durch Lose oder Münzen entschieden. Amateur-Schiedsrichter Karl Wald missfiel das. Der gelernte Friseur zeigte sich äußerst kreativ, setzte allerdings nicht mit neuen Frisuren einen Trend, sondern entwickelte das Elfmeterschießen - damit sorgte er schon für historische Penalty-Momente.

Auch bei der EM in Frankreich können ab Samstag die Entscheidungen über Triumph oder Tränen wieder im direkten Duell der Elfmeterschützen mit den Torhütern fallen.



Als erstes großes Turnier wurde die EM 1976 durch einen Elfmeter-Krimi entschieden. Uli Hoeneß schoss in den Nachthimmel von Belgrad und die CSSR wurde dank Antonin Panenka Europameister.

Große Siege, große Niederlagen

Danach aber wurde die deutsche Auswahl eine regelrechte Macht vom Punkt: Im WM-Halbfinale 1990 und EM-Halbfinale 1996 jeweils gegen England oder dem Viertelfinale bei der Heim-WM gegen Argentinien feierte die DFB-Elf große Siege. Der FC Bayern erlitt eine seiner schlimmsten Niederlagen im Champions-League-Finale 2012 "dahoam" gegen Chelsea, und auch in diesem Jahr wurde der Sieger der europäischen Königsklasse vom Punkt ermittelt: Real Madrid schlug Stadtrivale Atlético. Im DFB-Pokal-Finale feierte Bayern gegen Dortmund ebenfalls den Sieg im Elfmeterschießen.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild 1891: die Geburt des Elfmeters Heute ist der Strafstoß gar nicht mehr wegzudenken. Bis 1891 war von ihm aber noch keine Rede im Fußball – genauso wenig wie von Schiedsrichtern und Tornetzen. Erst eine Regeländerung durch den International Football Association Board, damals fest in britischer Hand, bringt den Elfmeter ins Spiel – allerdings etwas anders als heute: Bis 1902 kann man den Ball irgendwo auf einer Linie im Abstand von elf Metern zum Tor hinlegen. Mit den Regeln im englischen Fußball kam der Elfmeter auch zu uns.

Elfmeter immer in die gleiche Ecke schießen

Für die Schützen haben Kieler Wissenschaffler eine klare Empfehlung. "Sie sollten immer in die gleiche Ecke schießen, wie der Mannschaftskollege beim Schuss davor", rät Ulrich Schmidt, Verhaltensökonom am Institut für Weltwirtschaft (IfW). "Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Torwart in die entgegengesetzte Ecke wie beim Schuss davor hechtet, ist mit durchschnittlich 55 Prozent signifikant höher, als dass er in die gleiche Ecke hechtet." Zu diesem Ergebnis kamen Schmidt und IfW-Ökonom Sebastian Braun bei einer Studie, für die sie über 350 Elfmeterduelle bei internationalen Fußballturnieren auswerteten.