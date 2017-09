Trauer DFB-Schiedsrichter Mix stirbt bei Autounfall

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen Schiedsrichter Steffen Mix. Der Unterfranke aus Abtswind kam am frühen Sonntagmorgen bei einem Autounfall ums Leben.

Der 27-Jährige, der bereits 43 Drittligaspiele gepfiffen hat, kam nach Polizeiangaben am Sonntag zwischen 5 und 6 Uhr bei Aschaffenburg mit seinem Porsche Cayenne aus bislang noch ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er mit seinem Wagen gegen einen Baum. Rettungskräfte versuchten den 27-Jährigen zu reanimieren, jedoch erlag er seinen schweren Verletzungen.

Betroffenheit beim BFV

"Wir sind betroffen von der tragischen Nachricht des Unfalltods und sind in Gedanken bei seiner Familie, allen Angehörigen, Freunden und der Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen", schreibt der Bayerische Fußball-Verband.

Mix pfiff für den TSV Abtswind. Zuletzt leitete er das Drittligaspiel Fortuna Köln gegen den Halleschen FC und am vergangenen Wochenende die Regionalligapartie FC Pipinsried gegen TSV Buchbach.