1860 im Pokal-Achtelfinale Mit "maximaler Konzentration" gegen Lotte

Die Sportfreunde Lotte sind neben Regionalligist Astoria Walldorf der einzige Pokal-Achtelfinalist, der nicht in der ersten oder zweiten Bundesliga angesiedelt ist. Obwohl die Sechziger vom Papier her am Mittwochabend (18.30 Uhr) das stärkere Team sind, warnt Löwen-Trainer Vitor Pereira seine Mannschaft: "Das wird ein harter Kampf werden. Wir müssen mit maximaler Konzentration auftreten."

Seine Pflichtspiel-Bilanz mit dem Tabellen-14. ist bisher mittelmäßig: Auf ein 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth folgte ein 1:2 bei Arminia Bielefeld. Eine Rückkehr von Stefan Aigner ins Aufgebot ließ der Coach offen: "Er hat gut trainiert und ist verfügbar, er kann in den Kader kommen." Der Portugiese kann bis auf Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (Syndesmoseprobleme) auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Vom Aufsteiger zum Pokalschreck

Lotte-Trainer Ismail Atalan

Der kleine Klub aus der 14.000-Seelen-Gemeinde am Rande des Teutoburger Waldes hat keine Angst vor den Löwen - immerhin hat er auf dem Weg ins Achtelfinale bereits die Erstligisten Werder Bremen (2:1) und Bayer Leverkusen (4:3 i.E.) aus dem Wettbewerb gekickt. Das Team von Trainer Ismail Atalan will gegen die Münchner die dritte Sensation in Folge schaffen. Der 36-Jährige, der seine Mannschaft als Aufsteiger bislang auch hervorragend durch die Dritte Liga manövriert (Siebter Platz, 31 Punkte nach 21 Spieltagen) geht optimistisch in die Partie: "1860 ist der Top-Favorit. Wenn alles normal läuft, gewinnen sie. Aber manchmal sind die Sachen eben nicht normal."

"Was wir hier erschaffen haben - dieser Zusammenhalt, dieser Glaube aneinander in der Kabine - das ist nicht alltäglich. Wir haben diese Mentalität, dass wir jedes Spiel gewinnen können." Lotte-Trainer Ismail Atalan

Pereira erwartet ausgeglichene Partie

"Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel", prognostiziert der frühere Meister-Coach vom FC Porto vorsichtig. Trotzdem möchte Pereira die Löwen zum neunten Viertelfinal-Einzug führen.