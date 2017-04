DFB-Pokal-Halbfinale Bayerns Weg zum Double führt über den BVB

Vorheriges Bild Nächstes Bild An eine Szene aus dem Klassiker erinnert sich ganz Fußball-Deutschland: Dortmunds Stürmer Frank Mill wurde 1986 zur Lachnummer, als er noch im Olympiastadion allein vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf. Es war eine der kuriosesten vergebenen Chancen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga.

"Zusammen zum Double: Jetzt erst recht, Bayern!", gaben sich die Münchner im jüngsten Vereinsmagazin selbst die Richtung vor. Das Aus in der Champions League immer noch im Hinterkopf und in den Knochen, in der Bundesliga zuletzt mäßige Leistungen - so gehen die Bayern in den Showdown am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD). Hier muss ausgerechnet Erzrivale Borussia Dortmund bezwungen werden, um am 27. Mai im Finale in der Hauptstadt auflaufen zu dürfen. "Wer da keine Motivation hat, hat den Beruf verfehlt", appelliert Philipp Lahm an die Ehre seiner Kollegen.

"Jeder weiß, dass wir in jedem Wettbewerb bis zum Ende dabei sein wollen. Das heißt: Am Mittwoch gewinnen und ins Finale einziehen!" Bayern-Kapitän Philipp Lahm

Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge glaubt an das Team und daran, "dass unsere Mannschaft den Willen, auch die Kraft und Stärke aufbringen wird, sich die Reise nach Berlin zu sichern". Arjen Robben ist auf jeden Fall heiß auf die Partie und verspricht: "Am Mittwoch greifen wir wieder an."

BVB reist optimistisch nach München

Vor knapp drei Wochen waren die Dortmunder beim 4:1-Sieg der Münchner chancenlos. Dennoch geben sie sich erstaunlich zuversichtlich: "Die Chancen stehen bei 50:50", meinte Angreifer Marco Reus selbstbewusst und verweist auf den Triumph im Elfmeterschießen am 28. April 2015: "Wir haben dort vor zwei Jahren in einem Halbfinale auch schon gewonnen." Ein legendäres Spiel, bei dem die Bayern-Profis beim Schuss vom Punkt Nerven zeigten. Es macht dem BVB-Team Mut. Ebenso der starke Auftritt beim 3:2-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach, mit dem der dritte Bundesliga-Tabellenrang zurückerobert wurde.

"Jetzt wollen wir den Bayern ein Stück weit die Saison vermiesen." BVB-Coach Thomas Tuchel

Die Profis scheinen auf einem guten Weg, das Trauma nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftbus am 11. April zu überwinden. Mit einem Sieg in München könnte die Melancholie der vergangenen Tage vollends in Euphorie umschlagen. Außerdem wäre die Borussia das erste Team, dem die vierte Endspiel-Teilnahme in Serie gelingen würde.

"Wir wollen ins Finale. Da hat es uns in den letzten Jahren immer gut gefallen." BVB-Abwehrspieler Sven Bender

Kaum Personalprobleme auf beiden Seiten

Der verletzte Keeper Manuel Neuer dürfte Bayern-Coach Carlo Ancelotti Sorgen bereiten. Außerdem ist der Einsatz von David Alaba fraglich, der Österreicher klagt über Knieprobleme. Als Ersatz stünde der Spanier Juan Bernat bereit. Dagegen stehen die drei angeschlagenen Innenverteidiger Jérôme Boateng, Mats Hummels und Javi Martínez laut Ancelotti zur Verfügung. Sein Trainerkollege Thomas Tuchel muss neben Mario Götze, André Schürrle und Marc Bartra auch auf Nuri Sahin verzichten. Bislang ist der Einsatz von Abwehrchef Sokratis fraglich, der über Muskelprobleme klagt.