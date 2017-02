FCB im Pokal-Viertelfinale Mit "Teamspirit" gegen Schalkes Fünferkette

Im Viertelfinale erwartet der FC Bayern mit Schalke 04 einen unbequemen Gegner. Trainer Carlo Ancelotti will trotzdem keine große Rotation. Stattdessen setzt er auf "Teamspirit" und amüsiert sich über das "lustige Münchner Wetter".

Die zuletzt deutlichen Siege gegen den Hamburger SV und Arsenal haben zwar das Selbstvertrauen erhöht. Trotzdem ist Ancelotti klar, dass das Viertelfinale ein "komplett anderes Spiel“ wird. "Wir wollen nach Berlin“, lautet die eindeutige Vorgabe des Münchner Trainers. Aber "Schalke ist eine gute Mannschaft“, gegen die es jetzt erst einmal zu bestehen gilt.

Mit "viel Bewegung ohne Ball" gegen eine Fünfer-Abwehrreihe

Was dabei auf sie zukommt, wissen die Münchner auch aus der Bundesliga-Begegnung. Der Italiener erwartet, dass die Königsblauen "dasselbe System wie vor drei Wochen“ spielen werden. "Sie verteidigen sehr gut mit fünf Spielern und setzen auf Konter“, sagte Ancelotti.

Wiedersehen mit Schalke 04

Und damit waren die Münchner beim mühsamen Remis (1:1) gar nicht zurechtgekommen. "Diesmal müssen wir ein ganz anderes Spiel machen“, lautet die Ansage. Eine große Rotation will er aber trotzdem nicht vornehmen. Nur Spieler, die nicht komplett fit sind, sollen ersetzt werden. Wie Renato Sanches, der an einer Erkältung leidet oder David Alaba mit seiner Zehenprellung. Costa könne auch eine Auszeit erhalten. Ansonsten sind aber alle Spieler bis auf den noch nicht genesenen Jérôme Boateng "in guter Verfassung“, auch Franck Ribéry ist wie Xabi Alonso wieder fit. Taktisch setzt Ancelotti gegen den defensiv eingestellten Gegner auf "die Bewegung ohne Ball“. Das habe ja gegen Hamburg gut geklappt, sagte der Trainer optimistisch.

"Die Zeit ist immer gut. Das Wetter ist immer lustig – gestern Sommer heute Winter." FC Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Badstuber und Burgstaller gegen "Dominanz pur"

Doch Schalke und Badstuber, der nach der Verletzung von Naldo die Rolle des Abwehrchefs übernommen hat, wollen vor den großen Bayern nicht klein beigeben. Natürlich sei man "Außenseiter" und der FC Bayern "die Dominanz pur", sagte der Ex-Münchner. Man spucke deshalb auch "keine großen Töne, aber wir fahren da mit einem guten Gefühl hin". Wenn Schalke das abrufe, "was wir können, dann glaube ich, dass es auch für die Bayern nicht leicht wird, uns zu schlagen", fügte Torjäger Guido Burgstaller selbstbewusst an.