DFB-Pokal Bayern mit 3:0-Gala gegen Schalke ins Hammer-Halbfinale

Rückkehrer Franck Ribéry glänzt als Vorbereiter, Robert Lewandowski als Torschütze: Zweimal Lewandowski (3., 29.) und Thiago (16.) per Kopf schossen den FC Bayern in einer ganz starken ersten Halbzeit schnell auf die Siegerstraße. Es waren Lewandowskis 29. und 30. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Damit stehen die Bayern im Halbfinale (25./26. April) und treffen nun auf den Sieger des Nachholspiels zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund, das wegen Wetter und schlechter Platzverhältnise verschoben worden war. Im zweiten Duell empfängt Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Duell Eintracht Frankfurt.

Nach dem 8:0-Kantersieg gegen Hamburg in der Bundesliga zeigte sich der FCB nur vier Tage später auch im Pokal in bester Torlaune. Trainer Carlo Ancelotti hatte Ribéry nach mehrwöchiger Verletzungspause in die Startelf befördert. Eine gute Entscheidung, der Franzose sprühte vor Spielfreude. Dafür musste Thomas Müller auf der Bank bleiben, ebenfalls draußen saß Kapitän Philipp Lahm. Schalke startete wie erwartet mit der Münchner Leihgabe Holger Badstuber. Dieser flog nach schwacher Leistung in der 77. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Feld.

"Jetzt kommen die wichtigen Wochen, die K.o.-Spiele - das wissen wir. Da wollen wir eine Schippe drauflegen, sind noch konzentrierter und das hat man heute gesehen." FCB-Torwart Manuel Neuer

Blitzstart der Bayern

Die Bayern erwischten einen Blitzstart, offensiv und spielfreudig von der ersten Minute an: Lewandowski lupfte den Ball nach wunderbarer Vorarbeit von Ribéry schon nach drei Minuten an S04-Torwart Ralf Fährmann vorbei in die Maschen. Ein Traumstart! Bayern blieb am Drücker und nicht mal eine Viertelstunde später bereitete Lewandowski mit einer Flanke auf Thiago das zweite Tor vor, der Spanier köpfte locker ein. 2:0!

Schalke hatte im Gegenzug seine beste und einzige Chance zum Anschluss, aber Leon Goretzka verfehlte aus halblinker Position knapp das Kreuzeck. Auf der anderen Seite machte es der FCB besser: Wieder trat Ribéry, dem man seine Lust auf Fußball beim Comeback anmerkte, als Vorbereiter positiv in Erscheinung. Der Franzose legte den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Lewandowski den Ball durch zwei Mann hindurch mittig ins Tor einschob.

Ribéry wird geschont

Nachdem die Bayern in der ersten Halbzeit volles Tempo gegangen waren, ließen sie es in der zweiten Hälfte etwas langsamer angehen, ohne aber die Kontrolle aus der Hand zu geben. Schalke kam jetzt hin und wieder vor das Tor der Bayern, wurde allerdings kaum gefährlich. Hummels blieb nach leichten Oberschenkelproblemen nach der Pause draußen und ist für das Spiel in Köln fraglich, später wurde auch Ribéry vorzeitig ausgewechselt, um sich zu schonen.

Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (3:0)

Bayern München: Neuer - Rafinha, Javi Martinez, M. Hummels (46. Bernat), Alaba - Xabi Alonso, Ar. Vidal (76. Kimmich) - Robben, Thiago, F. Ribéry (67. Coman) - Lewandowski

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Schöpf, Stambouli, Kolasinac (60. Kehrer) - Goretzka, N. Bentaleb - Burgstaller (79. Choupo-Moting), Meyer (46. D. Caligiuri)

Tore: 1:0 Lewandowski (3.), 2:0 Thiago (16.), 3:0 Lewandowski (29.)

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 75000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: F. Ribéry (1) / -

Gelb-Rote Karten: - / Badstuber (77./wiederholtes Foulspiel)