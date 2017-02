DFB-Pokal Schwache Löwen blamieren sich in Lotte

Der TSV 1860 München läuft weiterhin seinen Ansprüchen hinterher: Jetzt verpassen die Löwen die Chance, nach 2008 wieder mal ein DFB-Pokal-Viertelfinale einzuziehen. Ernüchternd: Beim 0:2 in Lotte herrscht verkehrte Welt.

Der Drittligist Sportfreunde Lotte bestimmte über weite Strecken die Partie gegen die höherspielenden Münchner. Jaroslaw Lindner (28.) und Kevin Freiberger (58.) waren mit ihren Toren die Matchwinner für den Außenseiter. Den Löwen gelang es nicht, ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen. Für den neuen Trainer Vítor Pereira war es bereits die zweite Niederlage im dritten Pflichtspiel.

Diskussion um den Platz

Die Münchner haderten schon vor dem Spiel mit den Bedingungen: "Der Platz ist nicht optimal. Lotte ist es gewöhnt, auf solch einem Rasen zu spielen. Wir müssen aufpassen", sagte Trainer Pereira. Wie recht er hatte! Wegen Schneefalls stand der Anpfiff zunächst sogar auf der Kippe, doch Fans halfen am Nachmittag dabei das Spielfeld freizuschaufeln, weshalb es pünktlich losgehen konnte.

Die Partie begann umkämpft mit vielen Fouls und Nickeligkeiten. Lindner nutzte die erste Gelegenheit für die Gastgeber und staubte nach einem Schuss von Kevin Freiberger aus halbrechter Positio, den 1860-Keeper Stefan Ortega abprallen ließ, aus spitzem Winkel eiskalt ab. Die Sportfreunde führten zur Halbzeit verdient, München hatte keine echte Torchance.

Sechziger harmlos

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Wenig Spielfluss bei den Löwen, dafür schönes Kombinationsspiel bei Lotte, die sich nun aufs Kontern konzentrierten. Freiberger nutzte eine dieser Chancen, legte den Ball am Keeper vorbei und locht ins leere Tor ein. Weitere gute Konterchancen vergaben Sallou Sané (56.) und André Dej (77.). Die Sechziger blieben harmlos und kassierten in der Nachspielzeit sogar noch eine Rote Karte in Person des eingewechselten Ribamar.

Damit geht die Pokalerfolgsgeschichte des Underdogs Lotte weiter: Nach Bremen (2:1) und Leverkusen (4:3 i.E.) waren jetzt also die Löwen fällig. Auf die wartet in den nächsten Wochen viel Arbeit.

Sportfreunde Lotte - 1860 München 2:0 (1:0)

Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Nauber, Neidhart - Dej, Gorschlüter (66. Heyer), Pires-Rodrigues - Freiberger, Rosinger (88. Brock), Lindner (46. Sane). - Trainer: Atalan

München: Ortega - Boenisch, Ba, Mauersberger (71. Perdedaj) - Maximilian Wittek, Liendl - Aigner (46. Aycicek), Stojkovic (71. Ribamar), Lumor - Amilton, Gytkjaer. - Trainer: Pereira

Tore: 1:0 Lindner (28.), 2:0 Freiberger (58.)

Zuschauer: 10.059 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Rote Karte: Ribamar nach einer Tätlichkeit (90.+3)

Gelbe Karten: Rahn (2), Gorschlüter - Aigner, Boenisch, Stojkovic, Amilton, Lumor, Maximilian Wittek, Perdedaj (3), Ba