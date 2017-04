Halbfinale im DFB-Pokal Bayern scheidet trotz Chancenflut gegen BVB aus

Dem kurzen Schock folgte die Schockstarre. Nach dem Treffer von Marco Reus (19.) lagen die Bayern zu Beginn zurück, doch Tore von Javi Martinez (28.) und Mats Hummels (41.) brachten sie scheinbar auf die Siegerstraße. Bayern kontrollierte die Partie gegen Dortmund lange - und gab den Sieg doch noch aus der Hand. Pierre-Emerick Aubameyang (69.) und Ousmane Dembélé (74.) drehten das Spiel und schossen Dortmund überraschend ins Pokalfinale. Die Bayern vergaben unzählige Chancen.

Beim FCB stand David Alaba trotz einer Knieblessur überraschend doch in der Startelf, Jerome Boateng blieb angeschlagen draußen. Ancelotti vertraute gewohnt auf die erfahrenen Spieler, Thomas Müller blieb jedoch auf der Bank. Beim BVB stand Abwehrchef Sokartis trotz muskulärer Probleme zur Verfügung.

"Letzte Woche gab es den Rückschlag gegen Madrid, jetzt gab es einen weiteren Rückschlag. Das muss die Mannschaft erstmal verdauen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt." Philipp Lahm

Bayern spielbestimmend

Dortmund begann auf Augenhöhe, hatte früh eine gute Gelegenheit durch Pierre-Emerick Aubameyang (4.) und gleichzeitig Glück, dass es nach Handspiel von Sven Bender im Strafraum nicht Elfmeter für die Bayern gab. Martinez unterlief der erste entscheidende Fehler, als er den Ball passieren ließ und Raphael Guerreiro frei auf Torwart Sven Ulreich zulief. Den ersten Schuss lenkte Ulreich an den Pfosten, Marco Reus staubte im Nachschuss zum 1:0 ab. Die Bayern reagierten gut, spielten weiter nach vorne und wurde nach einer Ecke belohnt: Martinez machte seinen Fehler wieder wett und köpfte in der 28. Minute zum 1:1 ein.

Anschließend war der FCB drückend überlegen: Robert Lewandowskis (32.) und Arturo Vidals (37.) Schüsse wurden jeweils gerade noch abgeblockt, dann traf Martinez (38.) bei einer weiteren Ecke das Lattenkreuz. In der 41. Minute dann das fällige Tor: Mats Hummels brachte die Münchner vor der Pause nach einer flachen Hereingabe in Führung.

Dortmund dreht das Spiel

















Nach der Pause drängten die Bayern direkt auf die Vorentscheidung: Lewandowski ließ gleich drei gute Möglichkeiten (46., 50., 59.) liegen, die größte Chance hatte Arjen Robben (64.) nach einem Fehler von Torwart Roman Bürki, als Bender den Ball von der Linie an den Pfosten rettete. Dortmund kam nur durch wenige Konter zu Entlastung. Mit der Auswechslung von Hummels kam der Bruch (61.).

Aus dem Nichts erzielte Aubameyang per Kopf den Ausgleich. Dembélé hatte von halbrechts vorgelegt, die Bayern-Abwehr sah nicht gut aus. Und plötzlich zappelte der Ball nochmal im Bayern-Tor: Dembélé ließ Alaba locker aussteigen und schlenzt den Ball mit links an Ulreich vorbei ins lange Eck. Dortmund hatte ein sicher geglaubtes Spiel gedreht. Die Bayern drängten in der Schlussphase auf das 3:3, hatten weitere Chancen durch Robben und Müller, agierten aber zu hektisch.

Bayern München - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

München: Ulreich - Lahm, Martinez, Hummels (61. Jerome Boateng), Alaba - Alonso (79. Thomas Müller), Vidal - Robben, Thiago, Ribery (86. Costa) - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Dortmund: Bürki - Piszczek (80. Pulisic), Sven Bender, Sokratis, Schmelzer - Weigl, Castro (46. Durm) - Dembele, Reus (90.+1 Ginter), Guerreiro - Aubameyang. - Trainer: Tuchel

Tore: 0:1 Reus (19.), 1:1 Martinez (28.), 2:1 Hummels (41.), 2:2 Aubameyang (69.), 2:3 Dembele (74.)

Gelbe Karten: Robben (2), Alonso - Weigl (2), Dembele, Bürki

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)