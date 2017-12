Pokalschlager FCB-BVB Bayern ohne Dortmund-Schreck Robben

Ob der Ausfall von Robben bei Dortmund für Erleichterung sorgt? Immerhin traf der Niederländer bislang regelmäßig gegen den BVB. Unvergessen sein 2:1-Siegtor 2013 gegen die Borussen im Finale der Champions League. Und auch beim letzten Aufeinandertreffen beim 3:1-Sieg der Münchner jubelte Robben wieder: Der 33-Jährige erzielte das 1:0.

Zwar habe der Flügelspieler schon wieder mit der Mannschaft trainert, aber Jupp Heynckes will Robben schonen: "Es wäre nicht zu verantworten, wenn ich ihn morgen mit in den Kader nehmen würde. In drei Wochen geht‘s in der Liga schon wieder weiter. Was bringt es, wenn ich ihn morgen ins Aufgebot nehme und für vielleicht 20 Minuten bringe?" Robben hatte zuletzt Probleme mit dem Ischias-Nerv.

"Wird enges Spiel"

Der Bayern-Coach erwartet ein enges Spiel gegen die Borussen, die nach einem negativen Lauf die letzten zwei Spiele mit ihrem neuen Trainer Peter Stöger gewonnen haben: "Sie werden alles versuchen, um uns zu schlagen. Es ist alles möglich, vielleicht auch ein Elfmeterschießen." Und Heynckes verspricht den Fußball-Fans "nicht nur ein ansprechendes, sondern ein gutes Spiel. Das ist nochmal solch eine Partie, die natürlich das Interesse der gesamten Bevölkerung weckt".