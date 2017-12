Pokalkracher im Achtelfinale FC Bayern empfängt Dauerrivale Borussia Dortmund

Es ist das siebte Pokalduell des FC Bayern mit Borussia Dortmund in sieben Jahren. Und das Duell hat noch nichts an seinem Reiz verloren: Noch immer kochen die Emotionen bei den beiden Dauerrivalen hoch.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild An eine Szene aus dem Klassiker erinnert sich ganz Fußball-Deutschland: Dortmunds Stürmer Frank Mill wurde 1986 zur Lachnummer, als er im Olympiastadion allein vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf. Es war eine der kuriosesten vergebenen Chancen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga.

Für viele wäre es das Traumfinale gewesen, doch am Mittwoch (20.45 Uhr, live auf B5 aktuell) trifft der FC Bayern im DFB-Pokal bereits im Achtelfinale auf Borussia Dortmund. Der Rekordmeister und der amtierende Pokalsieger hatten sich 2012, 2014 und 2016 erst im Endspiel gegenübergestanden. In der vergangenen Saison trafen beide Klubs zudem im Halbfinale aufeinander, dabei hatten die Dortmunder in der Münchner Arena mit einem 3:2 das bessere Ende für sich. Für Mats Hummels ist es "das größte Spiel in Deutschland". Bayern-Präsident Uli Hoeneß empfände es als Genuss, den "BVB rauszuhauen."

Die Saison der Dauerrivalen verlief bislang gegensätzlich. Der FC Bayern kam nur behäbig aus den Startlöchern und trennte sich schließlich von Coach Carlo Ancelotti. Erst Jupp Heynckes verlieh dem Rekordpokalsieger wieder Souveränität, Kreativität und die gewohnte Aura. Doch die jüngsten Auftritte wie das 1:0 beim VfB Stuttgart ließen eine gewisse Erschöpfung erkennen. Und eins ist bei den Münchnern sicher: Für den Weihnachtsfrieden ist ein Sieg im Prestigeduell notwendig.

Neuer Trainer, neues Glück?

Dortmund legte hingegen einen guten Saisonstart hin, doch dann ging den Borussen schnell die Luft aus. Ex-Trainer Peter Bosz vermochte den Sinkflug nicht aufzuhalten. Das Ligaspiel gegen die Bayern verlor der BVB daheim mit 1:3. Mit dem neuen Trainer Peter Stöger ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Der Österreicher hat die Schwarz-Gelben stabilisiert und will die kleine Chance gegen den FC Bayern beim Schopfe packen. "Ich weiß nicht, wie oft ich im Leben noch die Möglichkeit habe, ein Pokalfinale zu erreichen", sagte er: "Am liebsten würde ich den Pott natürlich gewinnen."

Duell zweier Ausnahmestürmer

Für den Ausgang des Spiels werden auch die beiden Stürmer wichtig sein: Denn FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ist auch das Kräftemessen zweier Ausnahmestürmer, die sich in den vergangenen Jahren ein Wettschießen in der Bundesliga lieferten. Lewandowski erzielte in dieser Saison bereits 15 Bundesligatore, zwei DFB-Pokal- und drei Champions-League-Tore. Im Spiel gegen den Köln bejubelte der Pole im 243. Bundesligaspiel seinen 166. Treffer. Eine imposante Bilanz des Polen, der im Sommer 2014 nach vier Jahren in Dortmund zum Rekordmeister gewechselt war.

"Wir wissen, dass wir in den letzten Jahren zweimal hier im Pokal gegen Dortmund gespielt und verloren haben", erinnert Lewandowski an die enttäuschenden Halbfinal-Abende gegen seinen früheren Verein 2015 und 2017. Noch einmal kann und will sich der Herbstmeister solch einen Ausrutscher nicht erlauben. Denn der avisierte Einzug ins Viertelfinale wird auch maßgebend für das Zwischenzeugnis des FC Bayern und Trainer Jupp Heynckes sein.

Aubameyang wieder in Form

Aber auch Aubameyangs Bilanz kann sich sehen lassen: 13 Bundesligatore, drei DFB-Pokal- und vier Champions-League-Tore. Doch nach einem starken Saisonstart mit beachtlichen zehn Treffern in den ersten acht Bundesligaspielen geriet der Gabuner in eine Formkrise. Dass der Verein den extrovertierten Star vor der Partie in Stuttgart zum wiederholten Mal aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader strich, passte ins Bild. Doch mit dem Trainerwechsel von Peter Bosz zu Peter Stöger scheint sich die Lage zu entspannen. Sowohl in Mainz (2:0) als auch gegen Hoffenheim (2:1) bewies der Torschützenkönig aufsteigende Form. Allerdings ist sein Einsatz in München noch offen: "Mal sehen, wie es sich bis morgen entwickelt. Es ist beides möglich", sagte Stöger am Dienstag. Aubameyang hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme mit dem Training ausgesetzt.