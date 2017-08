Bann gebrochen Regensburg steht in der 2. Pokalrunde

Die erste Großchance für den Jahn gab es bereits nach zwölf Minuten. Nach einem Foul an Marco Grüttner setzte Andreas Geipl den fälligen Elfmeter allerdigns über das Tor. Mit einem Konter ging Darmstadt dann kurz vor der Pause in Führung, doch auch davon ließ sich der Aufsteiger nicht irritieren. Noch vor dem Halbzeitpfiff, wieder ein Foul in Darmstädter Strafraum, der zweite Elfmeter für den Jahn. Dieses Mal schnappte sich Marc Lais den Ball und verwandelte sicher zum 1:1.

Dicke Chancen gegen schwachen Gegner

Auch wenn Darmstadt zwischenzeitlich stärker wurde, blieben die Oberpfälzer gegen den Bundesliga-Absteiger die spielbestimmende Mannschaft. Dicke Chancen blieben allerdings ungenutzt, die beste hatte Alexander Nandzik, der mit einem Freistoß nur den rechten Pfosten traf. Darmstadt offensiv harmlos und ohne Ideen.

Und die Hausherren blieben dran. Kurz vor Schluss dann die Entscheidung. Nach einer köpft Marco Grüttner an die Latte, der eingewechselte Jonas Nietfeld schaltet schnell und köpft den Abpraller per Bogenlampe in den rechten Winkel zum hochverdienten 2:1. In der Nachspielzeit erhöhte Grüttner dann selbst noch zum 3:1-Endstand.

Das Team von Achim Beierlorzer sorgt dafür, dass der Jahn zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder in die zweite Pokalrunde einzieht.