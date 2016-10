Erfolgserlebnis im Pokal 1860 München mit Elfmeterglück

Nach vier Niederlagen hintereinander - darunter ein 0:2 in Würzburg - konnten die Münchner und ihr Trainer Kosta Runjaic endlich wieder einmal jubeln. Bei den unglücklichen Kickers schoss Nejmeddin Daghfous den letzten und alles entscheidenden Elfmeter an die Latte. Das Weiterkommen lohnt sich für die Sechziger auch finanziell: Im Achtelfinale sind 630.000 Euro sicher.

Viel Kampf- wenig Chancen

Beide Trainer nahmen in der Englischen Woche vier Umstellungen vor und setzten auf frische Kräfte, die allerdings zunächst harmlos blieben. Es dauerte bis zu 30. Minute bis die ziestrebigeren Kickers zur ersten Torchance der Partie kamen. Einen wuchtigen Freistoß des Standard-Spezialisten Daghfous aus 30 Metern musste 1860-Torwart Jan Zimmermann mit den Fäusten abwehren.

1860-Coach Kosta Runjaic brachte zur Pause Victor Andrade, der Tempo ins Münchner Angriffsspiel bringen sollte. Der Brasilianer verletzte sich jedoch bei einem Zweikampf am linken Knie und humpelte zwanzig Minuten später wieder vom Platz. Der nächste Ausfall für die verletzungsgeplagten Löwen.

Für Andrade kam Levent Aycicek, der einigen Schwung entfachte. Doch als Würzburgs Felix Müller im Strafraum in ihn hineingrätschte blieb der Elfmeterpfiff aus. Auch den am Rande einer roten Karte stehenden Fanol Perdedaj musste runjaic früh vom Platz holen, so dass das Wechselkontingent bereits Mitte der zweiten Halbzeit erschöpft war. In der Verlängerung köpfte der eingewechselte Ex-Löwe Valdet Rama an die Latte. Auf der Gegenseite verhinderte Kickers-Torwart Jörg Siebenhandl bei einem Schuss von Stefan Mugosa das 0:1.

Nach 120 Minuten mit viel Einsatz, aber wenig spielerischen Szene ging es in das Elfmeterschießen, in dem ausgerechnet der beste Würzburger, Daghfous, den entscheidenden Elfmeter vergab.