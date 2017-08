1. Runde im DFB-Pokal Außenseiter versprechen Pokalfights

In den Samstagsspielen in der ersten Runde des DFB-Pokals sind gleich vier bayerische Vereine gefordert. Der FC Bayern ist mal wieder in der Favoritenrolle. Jahn Regensburg, die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers sind eher die Außenseiter.

Chemnitzer FC – FC Bayern, Samstag 15.30 Uhr

Ein Paradebeispiel für die Idee des DFB-Pokals: den kleinen Mannschaften die Chance geben gegen die Top Teams zu spielen. Große Spannung verspricht diese Partie vom Papier her jedoch nicht. Chemnitz startete eher mäßig in die neue Saison der dritten Liga, trotzdem zeigt sich Trainer Horst Steffen nicht ganz pessimistisch: "Es wird nichts von uns erwartet, aber vielleicht haben wir ja die Chance auf eine Sensation."

"Wenn wir gegen Bayern gewinnen, renne ich nackt durchs Stadion." Daniel Frahn, Chemnitzer FC

Vermutlich denkt der Coach dabei an das DFB-Pokal-Spiel im Jahr 2012 gegen Mainz, als der Underdog im Elfmeterschießen den Sieg holen konnte. Doch trotz der langen Verletztenliste der Bayern spricht nicht viel für den Außenseiter. Trainer Carlo Ancelotti kann auf Weltklassespieler zurückgreifen. Nach seinem Sieg Supercup gegen Dortmund scheint der FC Bayern rechtzeitig seine alte Form wiedergefunden zu haben. Für die Münchner ist klar: Ein Sieg in Chemnitz soll nur der erste Schritt Richtung Berlin werden.

SpVgg Unterhaching – 1.FC Heidenheim, Samstag 15.30 Uhr

Mit vier Punkten auf Platz 13., Hachings Trainer Claus Schromm dürfte nach den ersten Partien in der dritten Liga nicht restlos begeistert sein. Umso optimistischer gilt es, in die DFB Pokal Partie gegen Heidenheim zu gehen. Aber natürlich bleibt man in Haching realistisch, so wie Mittelfeldmann Ulrich Taffertshofer: "Wir sind auf jeden Fall Außenseiter! Heidenheim ist eine gute, gefestigte Truppe". Doch auch die Zweitligisten erwischten keinen Traumstart. Auch wenn man nach dem zweiten Spieltag noch kein Fazit ziehen kann, so ist Tabellenplatz zehn doch deutlich zu wenig für den letztjährigen Sechsten der zweiten Liga.

SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98, Samstag 18.30 Uhr

Vor Regensburgs Pokalspiel gegen Darmstadt gilt es,die Konzentration auf dieses sportliche Ereignis zu fokussieren. Außerhalb des Feldes werden die Probleme mit Investor Philipp Schober zum Dauerthema. Trotz dieser Ablenkungen muss die Elf des Jahn es schaffen, sich auf den eigenen Fußball zu konzentrieren. Denn mit Hamit Altintop und Kevin Großkreutz haben die Lilien prominente Namen in ihren Reihen. Wie schon beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg schiebt Trainer Achim Beierlotzer die Favoritenrolle von sich, hofft aber den Zuschauern ein Spiel "auf Augenhöhe" zeigen zu können.

FC Würzburger Kickers – SV Werder Bremen, Samstag 20.45 Uhr

Eine Partie der Kuriositäten! Schon vor Anpfiff am Samstagabend gibt es Probleme: Aus Lärmschutzgründen kann das Spiel nicht in der Würzburger Arena stattfinden. Stattdessen müssen die Fans ins 100 Kilometer entfernte Stadion von Kickers Offenbach fahren, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und auch sonst regen die Fakten zu den beiden Mannschaften zum Nachdenken an: Zum einen konnten die Kickers im gesamten Kalenderjahr 2017 kein einziges Ligaspiel für sich entscheiden, zum anderen ist Werder Bremen seit 2011 ganze vier Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Drittligisten rausgeflogen. Dennoch liegt die Pflicht klar beim Bundesligisten, welcher den DFB-Pokal nicht schon wieder mit einer Blamage verlassen will.