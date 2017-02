Druck hoch, Trainer entspannt Ancelotti bleibt gelassen vor Pokal-Achtelfinale

Die Formschwankungen bei den Bayern-Spielern halten schon lange an, Vieles wird seit Wochen hinterfragt. Ancelotti lässt sich die Angespanntheit nicht anmerken. Auf die Frage, ob er sich vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Sorgen mache, antwortet der Italiener schmunzelnd: "Nein, es kann uns jetzt helfen, wenn wir alle drei Tage spielen." Der erfahrene Italiener ändert seinen Stil nicht - jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Keine Appelle, keine Warnungen.

Ganz so entspannt wie bei Ancelotti ist die Stimmung innerhalb des Klubs nicht. Die Zeit drängt beim FCB, es wird gegen die Wölfe am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) zum ersten Mal wirklich ernst. Bei einer Niederlage ist der erste von drei möglichen Titeln weg.

Besseres Auftreten erwünscht

"Wir müssen jetzt zusehen, dass wir in den Spielen gegen Schalke, im Pokal gegen Wolfsburg und danach in Ingolstadt in die beste Verfassung kommen", forderte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon vor der Partie gegen die Gelsenkirchener. Die internen Botschaften an die Mannschaft dürften nach dem 1:1 noch ein Stück eindringlicher geworden sein.

Weniger Tore, Lücken in der Abwehr

Es ist nicht die Punkteausbeute, die bei den Münchnern Sorgen verursacht. Sieben Zähler aus drei Ligaspielen sind in Ordnung, die Tabellenführung ist auch nicht gefährdet. Doch die Bayern schießen weniger Treffer als gewohnt - vor allem, weil sie weniger Torschüsse und weniger Chancen kreieren. Dazu ist Torwart Manuel Neuer noch ohne Zu-Null-Spiel in 2017 - all das eine Woche vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen einen gefährlichen FC Arsenal.

Kein Problem meint Ancelotti. Die Selbstkritik der Spieler sehe er positiv, die Mannschaft habe verstanden, "dass wir kompakter stehen müssen." Er ist sich sicher, dass gegen Wolfsburg "alle besser zusammenarbeiten". In dem K.o.-Duell kann der Italiener wieder auf Mittelfeldspieler Thiago zurückgreifen. Auch Nationalspieler Joshua Kimmich, der zuletzt beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Schalke 04 wegen einer Erkrankung pausieren musste, ist wieder einsatzfähig.

Auch Wolfsburg angeschlagen

Der Tabellen-14. aus Niedersachsen reist mit zwei Liga-Niederlagen im Gepäck nach München - hat also selbst genug Probleme. Dass die Bayern in diesem Jahr auch noch nicht überzeugen konnten, spielt für Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël keine Rolle: "Wir brauchen nicht auf schwächelnde Bayern zu hoffen. Bayern bleibt Bayern. Sie sind immer gefährlich." Der Franzose hofft auf eine engagierte Leistung seines Teams, muss dabei aber auf auf Defensivspieler Christian Träsch verzichten, der wegen einer Oberschenkelverhärtung ausfällt.