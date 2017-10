DFB-Pokal Schweinfurt verabschiedet sich gegen Frankfurt

Eintracht Frankfurt hatte in der ersten Runde beim 3:0 keine Probleme mit dem Regionalligisten TuS Erndtebrück. Knapper war es bei den Schweinfurtern: Das Team von Trainer Gerd Klaus setzte sich mit 2:1 gegen den Zweitligisten SV Sandhausen durch und blieb als letzter Amateurklub im Wettbewerb.

Frankfurt übernimmt und trifft

Nach verhaltenem Start übernahm der Favorit das Spielgeschehen. Nur 12. Minuten konnten die Gastgeber eine frühe Führung der Gäste verhindern, dann bugsierte Sébastian Haller den Ball per Kopf an FC-Keeper Alexander Elban vorbei ins Tor. 1:0 für Frankfurt. Die Schweinfurter steckten jedoch nicht auf. In der 20. Minute musste Eintracht-Keeper Lukas Hradecky einen Schuss von Herbert Paul mit viel Mühe zur Ecke blocken. Auch sein nächster Abschluss war kein Problem für Hradecky (32.). Die "Schnüdel" präsentieren sich als gleichwertiger Gegner. Nur beim Tor war der Klassenunterschied zu sehen. Kurz vor der Halbzeitpause wurde die Eintracht wieder stärker. Luka Jovic prüfte Schweinfurts Elban, der allerdings mit dem Fuß abwehren konnte.

Eintracht macht die nächste Runde klar

Die Eintracht drückte nach Wiederanpfiff aufs Tempo. Jovic setzte sich gegen vier Schweinfurter durch, doch Tormann Elban konnte zur Ecke klären. Was ihm in der 58. Minute nicht mehr gelang. Schweinfurts Kapitän Billick hatte den Ball dreißig Meter vor dem eigenen Tor an Haller verloren, der zog Richtung Tor und erhöhte eiskalt zum 2:0. Der Widerstand des Viertligisten war gebrochen. Nur fünf Minuten später vollendete Marius Wolf einen Angriff der Eintracht mit dem Treffer zum 3:0. Danny Blum machte die Niederlage perfekt. Die Frankfurter Eintracht schaffte mit einem am Ende doch deutlichen 4:0 den Einzug in die nächste Runde.

Die weiteren Ergebnisse:

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Wehen Wiesbaden - Schalke 04 1:3 (0:2)

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0 (1:0)

1.FC Magdeburg - Borussia Dortmund 0:4 (0:1)

Fürth - Ingolstadt 1:3

1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel 3:2 (2:2, 1:0) n.V.