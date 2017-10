DFB-Pokal/ 2. Runde Schweinfurt, Fürth und Ingolstadt wollen ins Achtelfinale

Ins Pokal-Duell der Zweitligisten geht der FC Ingolstadt als klarer Favorit. Gastgeber Greuther Fürth ist derweil nicht nur personell angeschlagen. Schweinfurt 05 will dagegen den Erstligisten Eintracht Frankfurt überraschen. Doch für ein Fußballwunder muss am Dienstag alles passen.

1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt (Di. 20.45 Uhr)

Als krasser Außenseiter geht der 1. FC Schweinfurt 05 am Dienstag (20.45 Uhr) in die nächste Runde des DFB-Pokals. Gegen Eintracht Frankfurt wollen die Unterfranken über sich hinauswachsen. "Die Vorzeichen sind relativ klar. In 50 Spielen gibt es vielleicht ein oder zwei Spiele, in denen es klappen könnte. Es muss alles passen, um das Wunder zu schaffen", sagt der Vorsitzende des Fußball-Viertligisten, Markus Wolf.

Schon in der ersten Runde hatten die "Schnüdel" überraschend den Zweitligisten SV Sandhausen aus dem Wettbewerb geworfen. Das Duell mit dem Bundesligasiebten aus Hessen sei für die Mannschaft von Trainer Gerd Klaus "sicher mit das Spiel des Jahres", so Wolf. "Wir hatten schon lange kein Highlight wie dieses, so ein Spiel setzt nochmal Kräfte frei. Da müssen wir alles reinhauen." Um ihre Mini-Chance zu nutzen, sollten die Schweinfurter allerdings die Anspannung noch lösen. "Wir müssen die Nervosität ein bisschen wegstecken", so Wolf.

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt (Di. 20.45 Uhr)

Zum bayerischen Pokal-Duell empfängt Greuther Fürth den Ligakonkurrenten aus Ingolstadt. Die Franken präsentierten sich zuletzt allerdings nicht gerade in Bestform. Der Platz im Tabellenkeller nagt zudem am Selbstbewusstsein, auch die 1:3-Niederlage gegen Union Berlin vom Wochenende muss das Team von Trainer Damir Buric erst noch verdauen.

"Die Mannschaft ist intakt", erklärte Trainer Damir Buric, trotz großer Personalsorgen. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Manuel Torres und Daniel Steininger ist wegen muskulärer Probleme fraglich. Auch Außenverteidiger Roberto Hilbert leidet unter Oberschenkelbeschwerden und Mittelfeldmann Patrick Sontheimer hat eine Rippenverletzung. Dennoch ist der Coach zuversichtlich. "Es wird ein schwieriges Spiel, aber alles ist möglich. Wir sind zu Hause immer in der Lage, einen Gegner zu schlagen." In der ersten Runde hatten die Fürther den Fünftligisten SV Morlautern mit 5:0 bezwungen.

"Wir fahren da als Favorit hin." FCI-Spieler Moritz Hartmann

Ganz so leicht wird es gegen die Oberbayern allerdings nicht. In der Liga hatten die Schanzer erst am Freitag gegen Heidenheim einen klaren 3:0-Erfolg gefeiert. Zudem kann FCI-Coach Stefan Leitl personell aus dem Vollen schöpfen.: "Uns stehen für morgen alle Spieler zur Verfügung, lediglich bei Darío Lezcano müssen wir heute noch abwarten." Auch das Ziel gibt Leitl selbstbewusst vor. "Wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen und werden dafür alles geben."