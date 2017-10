FC Bayern im Achtelfinale Leipzig unterliegt erst im Elfmeterschießen

Engagierte Leipziger forderten im Pokal die Bayern heraus. Zwei Mal lag ein Elfmeter für die Gastgeber in der Luft. Eine Rote Karte brachte stattdessen die Unterzahl. Beim dritten strittigen Foul gab es dann den ersehnten Strafstoß (68.) für die Sachsen. Das Team von Ralph Hasenhüttl führte kurz, doch Bayern glich in der 73. Minute aus. Trotz Überzahl mussten die Münchner in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Der FC Bayern zog gegen starke Leipziger glücklich mit 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:5 i.E. ins Achtelfinale ein.

Ein Duell auf Augenhöhe

Leipzig wollte Nadelstiche setzen. Bayern hier nichts anbrennen lassen. Vom Start weg ging es hoch her. Die Bayern-Abwehr musste schnell ins Spiel finden, die Münchner Offensiv-Stars richtig ackern, um die Gastgeber abzuschütteln, die das Aufbauspiel der Heynckes-Elf aggressiv früh hart angingen. Nach zwölf Minuten hatten die Hausherren eine, Bayern bereits zwei gute Möglichkeiten herausgespielt. Leipzig fehlte es für eine gute Offensive noch am genauen Zuspiel, auch verteidigten die Gäste gut. Bis Forsberg mit einem starken Dribbling bis vors Bayern-Tor kam und die Aktion erst an Sven Ulreich scheiterte. Nur wenig später störten die Leipziger erneut erfolgreich das Aufbauspiel der Münchner. Naby Keita (27.) bediente Jean-Kevin Augustin, der frei vor Ulreich stand, den Ball aber nicht richtig traf. Der Bayern-Keeper konnte klären.

Dann fällte Arturo Vidal Forsberg auf der Strafraum-Linie. Zunächst sah es nach einem Elfer aus, doch Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Beratung mit dem Linienrichter auf Freistoß von der linken Strafraumecke. Eine haarige Entscheidung! Forsbergs Schuss streifte immerhin die Latte. Einen Schuss von Sabitzer bekam Ulreich im Nachsatz zum fassen. Im Gegenzug legte Robert Lewandowski für Tolisso auf, der aus 18 Metern abzog, doch Peter Gulacsi stand in der richtigen Ecke und parierte. Es blieb beim 0:0.

Leipzig gerät in Unterzahl

Die Leipziger gingen mit hohem Tempo in die zweite Hälfte. Ein Konter der Münchner sorgte für Gefahr im Leipziger Strafraum. Doch Coman (47.) stolperte und jagte den Ball weit über den Kasten. Und wieder ging ein Leipziger zu Boden. Doch auch für das Foul an Augustin gab es keine Elfmeter. Für Trainer Ralf Hasenhüttl "unfassbar". Und dann kam es ganz dick für die Gastgeber. Keita zupfte Lewandowski an der Mittellinie am Trikot. Für Zwayer ein taktisches Foul. Keita musste vom Platz. Bayern noch 35 Minuten in Überzahl.

RB zog sich zurück. Bayern drehte auf. Alaba (60.) prüfte Gulaci, doch der wehrte sicher ab. Lewandowski hatte die Führung auf dem Fuß, doch der Stürmer schob den Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Dann ging Poulsen im 16er zu Boden und Zwayer gab den ersehnten Freistoß. Forsberg (68.) verwandelte sicher. Leipzig trotz Unterzahl in Führung. Doch kaum fünf Minuten später drehte sich das Spiel wieder. Jérome Boateng chippte auf Thiago (73.) der aus kurzer Distanz einköpfte. Ausgleich! Trotz Überzahl schafften es die Münchner allerdings nicht, das Spiel für sich zu entscheiden. Es ging in die Verlängerung.

Bayern kann Chancen nicht verwerten

Die Bayern hatten Mühe das Leipziger Bollwerk zu knacken. Die Chancen die Hummels, Kimmich, Lewandowski und Co. herausspielten machte allerdings Tormann Gulacsi zunichte. Der Schuss von Okyere Wriedt, kurz vor dem Abpfiff der ersten Nachspielhälfte, krachte an die Latte. Da hatte der RB-Keeper Glück, dass er ihn nicht selber reinlegte. Die Münchner auch im Endspurt der Verlängerung im Vorwärtsgang. Den Treffer landete dann Timo Werner (114.) - allerdings ein Abseitstor. Dieses Mal lag das Schiedsrichtergespann richtig. Ein reguläres Tor fiel nicht. Jetzt musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Elfmeterschießen: Lewandowski, Bernardo, Alaba, Kampl. Hummels, Halstenberg, Rudy und Robben verwandeln sicher. Dann konnte Ulreich den Schuss von Timo Werner stoppen und Bayern den Einzug ins Achtelfinale sichern.