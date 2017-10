DFB-Pokal Ingolstadt schießt Fürth aus dem Pokal

Das letzte Duell in der Bundeliga hatte der FCI mit 1:0 gewonnen. Die Schanzer fanden nach dem Kellerduell zurück in die Spur, während die Franken immer noch im "Keller" festhängen. Deshalb ging das Team von Stefan Leitl auch als Favorit in die Partie. Der FCI-Coach rotierte dabei an drei Positionen: Stefan Kutschke, Thomas Pledl und Christian Träsch machten in der Anfangsformation Platz für Antonio Colak, Takahiro Sekine und Max Christiansen. Fürths Trainer Damir Buric verändert sein Team sogar an vier Stellen: Für Sascha Burchert, Roberto Hilbert, Manuel Torres und Daniel Steininger rückten Marius Funk, Tolcay Cigerci, Serdar Dursun und David Raum in die Startelf.

Das Spiel begann verhalten. Die Gastgeber kamen besser in die Partie, überließen aber nach und nach Ingolstadt das Spiel. Torchancen waren Mangelware. Colak sorgte nach fast 20 Minuten immerhin mit einem Fernschuss für den ersten Torabschluss der Oberbayern. Dann jubelten die Fürther Fans - allerdings umsonst. Richárd Magyar (32.) schob den Ball ein, Schiedsrichter Harm Osmers entschied auf Abseits. Wohl eine Fehlentscheidung. Es war allerdings ein Weckruf für Ingolstadt, hier mehr zu investieren! Bis zur Pause gab es dennoch kein weiteres Tor zu sehen.

Zwei Tore in drei Minuten

Greuther Fürth gelang ein Blitzstart in die zweite Hälfte. Nur 45 Sekunden nach Wiederanpfiff traf David Raum zur 1:0-Führung. Aycicek hatte einen langen Pass auf Cigerci geschickt, der ihn für den auf der linken Seite mitgelaufenen Raum ablegte. Der 19-Jährige zog direkt ab und versenkte den Ball perfekt passend im oberen rechten Toreck. Doch die Freude währte nur kurz. Denn Magyar riss Colak um - dafür gab Schiedsrichter Osmers Elfmeter. Den verwandelte Almog Cohen (48.) zum 1:1-Ausgleich. Fürth blieb dran und tatsächlich zappelte ein Ball der Fürther im Netz. Wieder wird das Tor (70.) wegen Abseits nicht gegeben. Die Situation dieses Mal unstrittig. Der nächste Treffer zählte dann allerdings. Stefan Lex (83,) schoss an Funk vorbei ins Tor. Ingolstadt führte mit 2:1. Morales machte den Sack dann mit seinem Treffer zum 3:1 zu.

Die weiteren Ergebnisse:

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Wehen Wiesbaden - Schalke 04 1:3 (0:2)

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0 (1:0)