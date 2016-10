DFB-Pokal Fürth steht im Achtelfinale

Die SpVgg Greuther Fürth sorgt für eine dicke Überraschung und kickt den Bundesligisten Mainz 05 aus dem DFB-Pokal. Veton Berisha gelang der Siegtreffer zum 2:1-Erfolg der Franken vor 6000 Zuschauern erst in der Schlussminute.

Früh stören und den Gegner unter Druck setzten, mit diesem Konzept hielt Fürth in die Partie lange ein 0:0. Es war auch eher der Zweitligist, der bei einigen forschen Gegenstößen gefährlich wurden. Die größte Chance des ersten Durchgangs hatte Sebastian Freis, der nach schönem Zusammenspiel mit Sararer verzog (17. Minute).

In der zweiten Hälfte stieg der Druck der Mainzer, doch Fürth hielt den klassenhöheren Gegner in Schach, ohne allerdings Kontermöglichkeiten erfolgreich auszuspielen. Bis der Mainzer Jhon Cordoba nach einer Ecke frei zum Kopfball kam, den linken Pfosten traf und von dort ging der Ball ins Netz.

Schneller Ausgleich

Doch statt aufzugeben drückten die Fürther auf den Ausgleich. Zehn Minuten später gelang der Ausgleich. Nach einem Doppelpass kam Sercan Sararer, der am vergangenen Sonntag beim 0:1 in Braunschweig wegen einer dummen Gelb-Roten Karte der Buhmann war, halbrechts vor das Tor und schoss zum 1:1 ein.

Ein offener Schlagabtausch dann in der Schlussphase der Partie. In der 90. Minute setzte sich Veton Berisha durch, den Schuss von Dursun kann Torhüter Lössl nur abklatschen, der Ball sprang vor die Füße von Berisha - und der machte das 2:1. Fürth steht im Achtelfinale. Für den bereits angezählten Trainer Stefan Ruthenbeck war es nach zuvor vier sieglosen Spielen in der Liga ein befreiender Erfolg.