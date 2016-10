Pokal-Aus Ingolstadt unterliegt Frankfurt

Ingolstadts Coach Markus Kauczinski hatte seine Mannschaft kräftig durcheinandergewirbelt und im Vergleich zum 3:3 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag gleich auf sieben Positionen umgestellt. Gegen die harmlos agierenden Frankfurter bekam das neue Team allerdings selten Probleme. Zwei gute Chancen vergab die Eintracht, die trotz der gesperrten Zuschauerblöcke von vielen Fans lautstark angefeuert wurde.

Trotz des teilweisen Zuschauerausschlusses hatten rund 1000 Ultras der Hessen den Weg ins Stadion gefunden. Die Fans hatten den Dauerkarteninhabern, die normalerweise auf der Gegengerade sitzen, offenbar ihre Tickets abgekauft. So gab es lautstarke Unterstützung für die Frankfurter.

Der FCI beschränkte sich ausnahmslos auf die Defensive, so dass es auf beiden Seiten bis zur Pause keine Chancen mehr zu verzeichnen gab. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste zunächst etwas mutiger. Erst spielte Mathew Leckie einen Konter schlecht zu Ende, dann kam Stefan Lex frei zum Schuss, traf aus knapp zwölf Metern den Ball aber nicht richtig.

Mit Überzahl in die Verlängerung

Bei Frankfurt brachte auch die Einwechslung des zuletzt starken Mexikaners Marco Fabián nach etwas mehr als einer Stunde nichts. Ganz im Gegenteil: Zwei Minuten vor dem Ende flog der Angreifer wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. So gingen die Schanzer in Überzahl in die Verlängerung, konnte diese aber nicht nutzen. Immerhin zwei Chancen gab es noch: Matthew Leckie traf das leere Tor nicht, dann traf Seferovic für die Eintracht per Kopf nur die Latte.

Das Elfmeterschießen war dann eine schnelle Sache. Romain Bregerie und Moritz Hartmann vergaben ihre Elfmeter, beide schossen über das Tor. alle Frankfurter Schützen trafen und besiegelten das Aus der Schanzer.