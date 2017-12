DFB-Pokal Starke Bayern bezwingen Dortmund

Für die überlegenen Bayern trafen Jérome Boateng (12.) und Thomas Müller (40.). Die Münchner waren lange Zeit das bessere Team und erspielten sich viele Chancen. Allerdings verpassten sie die vorzeitige Entscheidung und so wurde es nach dem Anschlusstreffer von Andrej Jarmolenko (77.) am Ende noch einmal eng. Insgesamt sahen die 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena eine unterhaltsame Partie auf hohem Niveau.

BVB ohne Aubameyang

Die ohnehin verletzungsgebeutelten Dortmunder mussten kurzfristig auf Pierre-Emerick Aubameyang verzichten, der wegen Hüftproblemen ausfiel. Im Sturm begannen Christian Pulisic und Andrej Jarmolenko. Bei den Bayern fehlte der ehemalige Dortmunder Mats Hummels grippekrank. Niklas Süle startete. Am Rande des Spiels ließ Karl-Heinz Rummenigge bereits verlauten, dass der Transfer von Sandro Wagner zum FCB "auf der Zielgeraden" sei und "noch vor Weihnachten" über die Bühne gehen solle.

Bayern legt furios los

Zum Spiel: Die Bayern legten druckvoll los und hatten schon in den ersten zehn Minuten drei absolute Top-Chancen zur Führung: Erst köpfte Vidal (3.) den Ball artistisch an die Latte. Der BVB im Glück! Dann tauchte Lewandowski (7.) völlig frei vor dem Tor auf, scheiterte aber an Keeper Roman Bürki. Als nächstes prüfte Ribery (10.) den Dortmunder Schlussmann. Bayern in allen Belangen überlegen. Und nachdem kurz später Süle per Kopf erneut an Bürki scheiterte, staubte Boateng mit einem Kopfball ab und der Ball zappelte endlich im Netz. Die hochverdiente Führung. BVB-Trainer Peter Stöger, der anfangs auf eine Fünfer-Kette gesetzt hatte, stellte schon jetzt auf Viererkette um.

Anschließend schalteten die Bayern etwas zurück, kontrollierten das Spiel, aber ohne weitere große Chancen. Stattdessen hätte Dortmund gleich mit dem ersten Schuss von Jarmolenko ausgleichen können. Torwart Sven Ulreich war schon geschlagen, David Alaba rettete auf der Linie. Gerade als man das Gefühl hatte, Dortmund würde besser ins Spiel kommen, schlugen erneut die Bayern zu: Nach einem Doppelpass mit Lewandowski lupfte Müller das Leder an Bürki vorbei zum 2:0 ins Tor.

Zweite Halbzeit auf Augenhöhe

Bayern blieb auch in der zweiten Halbzeit zunächst am Drücker. Bürki konnte mit einer weiteren Glanztat gegen einen Müller-Kopfball (50.) das 3:0 verhindern. Dann rutschen Lewandowski und Vidal (64.) knapp an der Vorentscheidung vorbei. Und so wurde es plötzlich nochmal spannend, als Jarmolenko per Kopf zum 1:2-Anschluss traf. In der Folge versuchte Dortmund nochmal alles und hatte in der Nachspielzeit die dicke Chance zum Ausgleich: Aber der eingewechselte Alexander Isak verfehlte ganz knapp das Tor. Die Bayern retteten sich müde ins Ziel.