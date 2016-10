DFB-Pokal Bayern schlägt FCA - Club kämpft und verliert

Eine starke erste Halbzeit reichte Bayern München gegen Augsburg zum Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Trotz eines 0:3-Rückstand war der 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04 nicht chancenlos und scheiterte am Ende nur knapp.

Mit dem ersten Bayern-Angriff lag der Ball schon im Augsburger Tor. Thomas Müller auf Philipp Lahm, der Kapitän kam im Strafraum zum Schuss und erzielte in der 2. Minute das 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Youngster Julian Green, der das erste Mal in der Startelf stand, auf 2:0. FCA-Torhüter Marvin Hitz vereitelte kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Großchance aus kurzer Distanz von Mats Hummels.

Die Schwaben mit wenig Offensivdrang und ohne richtige Torchance in den ersten 45 Minuten. Die kam dann kurz nach dem Wideranpfiff. Elfmeter pfiff Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einen leichten Rempler von Hummels an Goyko Kacar. Ja-Cheol Koos platzierten Schuss parierte Manuel Neuer, den abprallenden Ball vergab Daniel Baier. Sein Schuss ging am leeren Tor vorbei.

Zwei Elfmeter vergeben

Da ließ sich auch der FC Bayern nicht lumpen, als es kurz darauf Handelfmeter gab. Georg Teil sprang der Ball im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand. Thomas Müller schnappte sich den Ball und semmelte ihn weit über das Tor. In eine weitere Drangphase der Bayern Mitte der zweiten Halbzeit gelang Dong-Won Ji der Anschlusstreffer.

Nürnberg - Schalke

Einen Blackout in der Club-Abwehr nutze der FC Schalke gnadenlos zum schnellen 1:0. Nach einer Ecke erwischte Schalkes Yevhen Konoplyanka den Ball kunstvoll mit der Hacke und versenkt ihn mit dem Rücken zum Tor im langen Eck. Nach einer halben Stunde erhöht der "Hunter" Klaas-Jan Huntelaar auf 2:0 und kurz vor dem Pausenpfiff kassierte der Club nach einer Standardsituation noch das 0:3. Wieder traf Konoplyanka für die Königsblauen.

Souverän starteten die Schalker auch in die zweite Halbzeiten, hatten die Partie im Griff, bis ein kurioses Eigentor dem Club neuen Schwung verlieh. Abdul Rahman Baba schoss sich selbst mit dem Ball an und bugsiert ihn unglücklich ins eigene Tor - nur noch 1:3 nach 60 Minuten. Nur wenige Minuten später der Anschlusstreffer. Hanno Behrens wurde im Strafraum äußerst unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Kempe zum 2:3-Anschlusstreffer. Allerdings musste Behrens mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.

Danach entwickelte sich ein echter Pokalfight. Der Club offensiver, drängte auf den Ausgleich, wurde aber nicht mehr belohnt. "In der ersten Halbzeit sind wir nur hinterhergelaufen und haben zugesehen, wie die Fußball spielen. Die zweite Halbzeit hat ganz gut ausgesehen, es war eng bis zum Schluss. Schade, dass das 3:3 nicht mehr gefallen ist", sagte Stürmer Guido Burgstaller.