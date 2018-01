DFB-Pokal Oliver Roggisch zieht die Viertelfinalpaarungen

Handball-Weltmeister Oliver Roggisch wird heute in der ARD-Sportschau das DFB-Pokal-Viertelfinale auslosen. Als letzter verbliebener bayerischer Klub hofft der FC Bayern München auf ein Heimspiel.

Der Handball-Weltmeister von 2007 und heutige Manager der Nationalmannschaft zieht die Paarungen der Männer und Frauen im Rahmen der Sportschau (18.00 Uhr) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Acht Mannschaften hoffen auf ein gutes Los, darunter auch der FC Bayern München und der letzte verbliebene Drittligist, der SC Paderborn, der im Achtelfinale den FC Ingolstadt ausgeschaltet hatte. Außerdem in der Verlosung: Der FC Schalke 04, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Nürnberg-Bezwinger VfL Wolfsburg, der 1. FSV Mainz 05 und der SV Werder Bremen.

Gespielt wird Anfang Februar

Die Männer-Viertelfinals werden am 6. und 7. Februar ausgetragen, die Halbfinals am 17. und 18. April. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion findet am 19. Mai statt.

Die Frauen spielen ihre Viertelfinals am 14. März, gefolgt von den Halbfinals am 15. April und dem Finale in Köln (19. Mai).