DFB-Pokal-Auslosung Topspiel zwischen Bayern und Dortmund

Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es zum Spitzenduell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Zweitligist 1. FC Nürnberg empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg. Der FC Ingolstadt 04 muss in Paderborn antreten.

Kurz vor Weihnachten steigt die Runde der letzten 16 Mannschaften im DFB-Pokal. Dabei kommt es zu fünf Bundesliga-Duellen.

Der Kracher schlechthin: Die Münchner spielen gegen den BVB. Beide Mannschaften trafen in den letzten sechs Jahren immer aufeinander - aber nicht schon im Achtelfinale. Der Rekordmeister und der amtierende Pokalsieger hatten sich 2012, 2014 und 2016 erst im Endspiel gegenübergestanden. In der vergangenen Saison trafen beide Klubs zudem im Halbfinale aufeinander, dabei hatten die Dortmunder in der Münchner Arena mit einem 3:2 das bessere Ende für sich.

Folgende Partien ergab die Auslosung durch Stefan Effenberg

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

FC Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

SC Paderborn - FC Ingolstadt 04

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Bayern-Frauen müssen nach Meppen reisen

Bei den Frauen werden die Achtelfinal-Spiele am 3. Dezember ausgetragen. Das Team von Trainer Thomas Wörle muss auswärts beim SV Meppen antreten. Die Niedersächsinnen stehen aktuell auf Rang vier in der 2. Bundesliga-Nord.

Das Achtelfinale der Frauen im Überblick