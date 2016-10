2. Runde DFB-Pokal Gelingt dem TSV 1860 die Wende?

Nach der jüngsten Pleitenserie geht es für 1860-Coach Kosta Runjaic in jedem Spiel auch um den Job. In der zweiten Pokalrunde bei den Würzburger Kickers muss er wieder mal seine Aufstellung ändern.

Von der aktuellen Ruhe und Gelassenheit rund um seinen Trainerkollegen Bernd Hollerbach kann 1860-Coach Kosta Runjaic derzeit nur träumen. Während Hollerbachs Würzburger Kickers einen unerwarteten Höhenflug in der 2. Liga hinlegen, steht der Münchner vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Dienstag (18.30 Uhr) in Unterfranken schon extrem unter Druck. Kassieren die "Löwen" am Dallenberg die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie, könnte Runjaic seinen Trainerjob beim Krisenklub los sein. Vor der Abreise nach Würzburg richtete er bereits einen Appell an seine Schützlinge: "Wir wollen mit einem Spiel, mit einem Erfolgserlebnis die Wende hinbekommen", sagte der Löwen-Coach. Das gehe nur mit unbändigem Einsatz.

"Ich hoffe, dass die Flutlichter in Würzburg genauso brennen wie meine Spieler." Kosta Runjaic

Personell müssen die von etlichen Verletzungen gebeutelten Löwen wieder umstellen. Der gerade erst genesene Rodnei fehlt wegen "muskulärer Probleme", wie Runjaic mitteilte. Dafür meldete sich Milos Degenek wieder fit, der zuletzt vier Partien wegen einer Innenbandverletzung im Knie verpasst hatte. Auch Felix Uduokhai könnte ein Abwehrkandidat für den Kader sein, sagte der Coach, der die Personalsituation daher als "leicht verbessert" beschrieb.

"Die größten Fehler werden im Erfolg gemacht"

Bernd Hollerbach

Den Gastgebern sind solche Sorgen derzeit fremd, die Hollerbach-Elf ist das Überraschungsteam der 2. Liga und trotz des jüngsten 0:2 gegen den Karlsruher SC weiter nur zwei Punkte entfernt von der Aufstiegszone. Der Trainer bemüht sich, die Erwartungen an sein Team zu dämpfen. "Die größten Fehler werden immer im Erfolg gemacht, da muss man höllisch aufpassen", sagte er dem "Kicker". Die Münchner bezeichnete Hollerbach trotz deren aktueller Formkrise als "Top-Mannschaft" mit guten Einzelspielern. Dass auch die Kickers nach der Heimniederlage gegen den KSC laut Hollerbach etwas wiedergutzumachen haben, lässt auf einen intensiven Schlagabtausch hoffen.

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt, Dienstag 20.45 Uhr

Markus Kauczinski

Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen will der FC Ingolstadt im DFB-Pokal die zweite Überraschung innerhalb von vier Tagen schaffen. Nach dem 3:3 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund verspricht Trainer Markus Kauczinski der Frankfurter Eintracht in der zweiten Pokalrunde jedenfalls ein intensives Match.

"Wir haben gesehen, dass wir als Mannschaft funktionieren und konkurrenzfähig sind", meinte Abwehrspieler Markus Suttner. Das soll am Dienstag (20.45 Uhr) auch Frankfurt zu spüren bekommen. Die Hessen müssen wegen Fan-Ausschreitungen in einem fast leeren Stadion antreten. Maximal 15.000 Zuschauer dürfen in die Arena, einen Tag vor der Partie waren noch nicht einmal die Hälfte der Tickets verkauft. Davon will sich der FCI in seiner Vorbereitung aber nicht beeinflussen lassen, für die Schanzer geht es bei einem Weiterkommen um fixe Zusatzeinnahmen von 630.000 Euro im Achtelfinale und zudem den so dringend benötigten Schub nach dem bisherigen Herbst zum Vergessen.

"Der DFB-Pokal ist für uns wichtig und wir nehmen eine Aufgabe nach der anderen. Wir haben Bock drauf!" Markus Kauczinski

Mit Christiansen, ohne Morales

Die Überraschung bei der Eintracht will Kauczinski mit einer anderen Formation schaffen als noch gegen Dortmund. "Wir werden personell Änderungen vornehmen. Sonst können wir dieses Programm nicht durchstehen, da unser Stil sehr kraftraubend ist", sagte er. Der Olympia-Zweite Max Christiansen soll erstmals in der Saison in der Startelf stehen. Fehlen wird den Oberbayern Alfredo Morales, der sich im Training am Sonntag eine Innenbandzerrung im linken Knie zugezogen hatte. Der Mittelfeldspieler falle drei bis vier Wochen aus, hieß es.