2. Runde DFB-Pokal Fürth, Nürnberg und der FCA hoffen auf die Sensation

In den Mittwochsspielen der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde sind drei von vier bayerischen Klubs klar in der Außenseiterrolle. Lediglich ein Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wäre keine Überraschung.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Den Anfang macht die SpVgg Greuther Fürth. Bei den Franken läuft es in der Liga gerade überhaupt nicht gut. Trainer Stefan Ruthenbeck strebt gegen den 1. FSV Mainz 05 dennoch eine Pokalüberraschung an. " Wir haben uns was vorgenommen und wollen gerne eine Runde weiterkommen", sagte Ruthenbeck. Mit einem Sieg im Heimspiel würde Ruthenbeck auch die eigene Position bei dem seit vier Partien sieglosen Tabellen-13. verbessern.

Im Kampfmodus: Stefan Ruthenbeck

"Ich bin in einem Modus, wo ich Bock habe, dagegen anzugehen", sagte der 44-Jährige zu seiner aktuell kritischen Situation bei den Franken: "Die Dinge gehen einem nahe." Er werde auch gegen den auf dem Papier klar favorisierten Europa-League-Teilnehmer seiner Linie treu bleiben und etwas riskieren. "Das ist schon ein schwerer Brocken. Aber ein guter Zweitligist kann in einem Spiel mit einem Bundesligisten immer mithalten." Schonen will er für das wichtige Punktspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern niemanden: "Das Spiel gegen Mainz ist jetzt das wichtigste."

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 (Mittwoch, 20.45 Uhr)

In Nürnberg herrscht nach vier Siegen in Folge endlich wieder richtig gute Stimmung. Wenn die Schalker zu Gast sind, ist in Nürnberg immer "Feiertag", denn die Anhänger beider Teams verbindet eine jahrelange Fanfreundschaft. Für eine tolle Atmosphäre im Stadion sollte also schon einmal gesorgt sein.

Club- und Schalke-Fans pflegen seit Jahren eine Fanfreundschaft.

Beim Club geht man mit einem guten Gefühl und zuversichtlich in die Partie, auch wenn Trainer Alois Schwartz sagt: "Die Liga hat Priorität, der Pokal ist ein Zubrot." Abwehrspieler Dave Bulthuis droht allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung auszufallen. Und auch der FC Schalke 04 will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. "Unser Maßstab ist das Spiel von Sonntag gegen Mainz 05. So eine Leistung müssten wir am besten alle drei Tage abrufen", sagte Schalke-Coach Markus Weinzierl mit Blick auf den 3:0-Erfolg gegen die Rheinhessen am Wochenende. Das anstehende Derby am Samstag bei Borussia Dortmund sei noch kein Thema für die Schalker Spieler. "Für uns zählt jetzt nur Nürnberg", so der Coach, der hofft, alle Spieler bis auf die Langzeitverletzten aufbieten zu können.

FC Bayern München - FC Augsburg (Mittwoch, 20.45 Uhr)

FC Bayern gegen den FC Augsburg - das gibt's nicht zum ersten Mal im DFB-Pokal und am kommenden Wochenende gleich noch einmal - in der Bundesliga. Die Favoritenrolle liegt in beiden Partien klar beim Pokalverteidiger: Torwart Manuel Neuer warnt allerdings vor Teil eins der Augsburg-Woche vor dem Gegner: "So ein K.o.-Spiel ist schwierig, weil jeder Fehler bestraft werden kann. Man kann schnell draußen sein, wenn nicht alles funktioniert."

Manuel Neuer nimmt Gegner FC Augsburg sehr ernst.

Der FCA, so Neuer weiter, sei "für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner. Das ist ein richtiges Team, das eng zusammenarbeitet. Dazu kommt noch der Derby-Charakter." Bange muss den Bayern freilich nicht sein. In zwölf Pflichtspielen gegen den FCA seit dessen Aufstieg 2011 gab es zehn Bayern-Siege, zwei davon im Pokal.

In Augsburg hofft man dennoch auf eine Sensation. Priorität habe zwar der Klassenerhalt in der Bundesliga, so Sportchef Stefan Reuter. "Mein Traum ist es allerdings, im Pokal zu überwintern. In den vergangenen beiden Jahren sind wir immer kurz vor Weihnachten gegen Bayern ausgeschieden. Das reicht jetzt!" Wie man die Herkulesaufgabe angeht? Es gebe nur "ganz wenige Ansätze, wie man den FC Bayern ärgern kann. Aber diese Ansätze gibt's", sagt Trainer Dirk Schuster. Wenn die Münchner ernst machen würden, "heißt es für uns Helm aufsetzen und anschnallen. Aber es ist ein K.o.-Spiel!"