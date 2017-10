2. DFB-Pokalrunde Pokal-Phrasen aus Nürnberg und Regensburg

Der 1. FC Nürnberg geht als Favorit in die Pokalpartie gegen Drittligist VfL Osnabrück. Der SSV Jahn Regensburg bekommt es in einem Zweitliguduell mit Tabellennachbar Heidenheim zu tun. Vor den Matches gibt's die obligatorischen Pokal-Phrasen.

"Die Reise muss weitergehen", fordert Club-Coach Michael Köllner vor dem Gastspiel bei VfL Osnabrück (Mittwoch, 18.30 Uhr). "Von der Papierform scheint es eine klare Angelegenheit zu sein", sagt Köllner - und wo er Recht hat, hat er Recht: Der Zweitliga-Dritte beim Drittliga-Letzten, da sollte doch nichts schiefgehen? "In der Praxis sieht es meist etwas anders aus", schließt Köllner an, diesmal ohne die Floskel von den besonderen Pokalgesetzen auszubreiten.

Nur soviel: Schwierig werde es wohl auf jeden Fall, "mit 90 Prozent werden wir dort keine Chance haben", sagt Köllner, aber "die Mannschaft wird 100 Prozent geben, da bin ich felsenfest überzeugt." Und 100 Prozent sollten in Osnabrück doch reichen? Reichlich Selbstvertrauen haben die "Clubberer" jedenfalls. Fünf Siege in zuletzt sechs Partien, darunter auch die englische Woche mit gleich drei "Dreiern".

Das lässt Köllner hoffen, dass der 1. FC Nürnberg auch für aktuelle Woche mit drei Spielen bestens gerüstet ist. "Wir wissen, dass wir harte Wochen überstehen können. Wir haben alles perfekt geplant. Die Mannschaft weiß, dass sie kraftvoll spielen kann, und das auch in so einer Woche", sagt Köllner.

Jahn will Selbstvertrauen für die Liga tanken

Jahn-Coach Achim Beierlorzer

Die breite Brust fehlt dem SSV Jahn Regensburg derzeit. Der 15. der zweiten Liga empfängt den 16. Heidenheim. "Wir wollen den Pokal nutzen, um eine Runde weiterzukommen und dann mit Selbstbewusstsein Kaiserslautern (nächster Zweitliga-Gegner, Anm.d.Red.) besiegen", sagt Trainer Achim Beierlorzer im vereinseigenen Jahn-Fernsehen. Denn schließlich sei der "einzige Weg, Selbstvertrauen aufzubauen, Siege einzufahren."

Der Jahn befinde sich derzeit in einer "wichtigen und bedeutenden Situation". Beierlorzer habe mit seinen Spielern Tacheles geredet und darauf hingewiesen, "dass der Pokal eine Besonderheit hat." Es sei "top", dass der Jahn in der zweiten Runde stehe, nun gelte es, den Pokal zu nutzen "und eine Runde weiter zu gehen." Anstoß in Regensburg ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.