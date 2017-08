Pokal-Aus in Runde eins FCA scheitert erneut in Magdeburg

Augsburg zu Beginn der Partie viel zu passiv, überließ dem Drittligisten das Spiel und der ließ sich nicht lange bitten. Mehrere Male musste FCA-Torhüter Marvin Hitz reaktionsschnell retten. Seine erste Großtat schon in der dritten Minute, kurz vor dem Pausenpfiff dann die größte Glanztat, als er gegen Magdeburgs Sowislo den Winkel geschickt verkürzte und die Arme hochriss. Das 0:0 zur Halbzeit war schmeichelhaft für die Schwaben.

Marvin Hitz rettete mehrmals in der 1. Halbzeit

Deutlich entschlossener kam das Team von Trainer Manuel Baum aus der Kabine und verbuchte in der 49. Minute endlich die erste echte Torchance durch einen Konter über Heller. Kurz darauf zeigte Alfred Finnbogason, dass der FCA auch Offensivkraft besitzt. Doch der Drittligist hielt dagegen, den Schwaben unterliefen immer wieder leichte Fehler.

Jonathan Schmid hatte in der 69. Minute die große Chance auf die Augsburger Führung. Seine Schuss lenkte Magdeburgs Torhüter an die Latte.

Entscheidung kurz vor Schluss

Kurz vor Schluss, als alle dachten, jetzt schwinden die Kräfte beim Drittligisten, ging der in Führung. Stürmer Christian Beck, der schon im Pokalduell vor drei Jahren den entscheidenden Treffer erzielte, traf zum 1:0. In den letzten verbleibenden Minuten warf Augsburg alles nach vorn. In der Nachspielzeit ging auch Keeper Marvin Hitz mit nach vorn. Der 2:0-Siegtreffer für den FC Magdeburg eine leichte Aufgabe.

Beschmierter Mannschaftsbus

Vor dem Spiel hatten Unbekannte den Mannschaftsbus der Schwaben beschmiert. Die Schriftzüge wurden am Morgen von einer vorbeifahrenden Polizeistreife entdeckt. Die Botschaften wie "Nur der FCM" seien in den vorangegangenen Nachtstunden hinterlassen worden. Der Bus parkte in der Nähe des Hotels, in dem die Mannschaft übernachtete.

1.FC Magdeburg - FC Augsburg 2:0 (0:0)

Magdeburg: Seidel - Handke, Hammann, Schiller - Butzen, Sowislo (77. Erdmann), Rother, Niemeyer - Türpitz (85. Lohkemper), Beck (90. Düker), Schwede. - Trainer: Härtel

Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, Baier - Schmid, Gregoritsch (73. Koo), Heller (67. Cordova) - Finnbogason. - Trainer: Baum

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Tore: 1:0 Beck (87.), 2:0 Schwede (90.+1)

Zuschauer: 21.641