Staatsanwaltschaft geht nach Freispruch in Revision Fußballer Deniz Naki droht lange Haftstrafe

Der ehemalige Bundesliga-Spieler und jetzt in der Türkei aktive Fußballprofi Deniz Naki ist türkischer Volksheld und Staatsfeind zugleich. In seinem Verfahren wegen eines prokurdischen Facebook-Eintrags ist jetzt die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen.

Vor einem Jahr hatte der 27 Jahre alte Fußballer mit kurdischen Wurzeln auf seiner Facebook-Seite zu Frieden aufgerufen und den Opfern des türkisch-kurdischen Krieges gedacht. Das wurde ihm als Terrorpropaganda ausgelegt und Naki vom türkischen Fußball-Verband für zwölf Spiele gesperrt. Aktuell steht Naki bei Amed SK Diyarbakir in der dritten türkischen Liga unter Vertrag. Diyarbakir steht seit Juli 2015 als Schauplatz von Kämpfen zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und Sicherheitskräften im Mittelpunkt.

Staatsanwaltschaft geht in Revision

Kurz nachdem im vergangenen Sommer der Militär-Putsch in der Türkei gescheitert war, wurde Naki von einem Staatsanwalt wegen Terrorpropaganda angezeigt, dann aber wohl auch auf Grund des internationalen Drucks und des öffentlichen Interesses freigesprochen. Das Urteil wurde mit Meinungsfreiheit begründet.

Jetzt muss der frühere Spieler des FC St. Pauli und des SC Paderborn wieder vor Gericht. Er selbst glaubt, dass es diesmal nicht so gut für ihn ausgeht. Ihm drohen fünf Jahre Haft. Dabei könnte er als deutscher Staatsbürger jederzeit ausreisen, aber Naki will sich dem Prozess stellen und aussprechen, was andere in der Türkei nur noch denken. Der Gerichtstermin steht aktuell noch nicht fest.