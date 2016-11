Rätsel scheint gelöst Darum saß Aubameyang auf der Tribüne

Dem Vernehmen nach wurde der Dortmunder Torjäger wegen einer unerlaubten Reise nach Mailand kurzfristig aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) am Mittwoch gestrichen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Auch die "Bild" und die "Sport Bild" berichteten darüber. Aubameyang war demnach am Montag mit Freunden in einem Privatjet in die norditalienische Metropole geflogen und am nächstem Morgen zu spät zum Treffpunkt seiner Mannschaft erschienen.

"Interne Gründe"

Ungeachtet der vielen Fragen nach den Gründen für die Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang blieben alle Beteiligten im Anschluss an das Spiel über Sporting Lissabon die Antwort schuldig. Weder der Vereinschef, noch der Trainer und schon gar nicht die Spieler von Borussia Dortmund ließen etwas raus, "interne Gründe" wurden genannt. Zumindest Coach Thomas Tuchel deutete an, dass es sich um eine disziplinarische Maßnahme gehandelt haben dürfte: