Prestigeduell in der Champions League Ancelotti kündigt gegen Atlético Rotation an

Der Gruppensieg ist Atlético Madrid nicht mehr zu nehmen, der FC Bayern ist bereits als Zweiter für das Achtelfinale qualifiziert. Aber nach dem Halbfinal-Aus in der letzten Saison und der Hinspielniederlage fordert Bayern-Coach Carlo Ancelotti einen Sieg gegen die Spanier für das Selbstvertrauen. Ob der Italiener wieder wie beim 3:1-Sieg in Mainz im 4-2-3-1 spielen lässt, oder aber zu seinem Lieblingssystem 4-3-3 zurückkehrt, lässt er offen, betont aber "mehr Tiefe im Angriff" bei seinem Team gesehen zu haben.

"Die Spiele gegen Atlético sind immer wichtig. Es geht gegen eine der besten Mannschaften Europas. Das Spiel wird uns dazu dienen, das Selbstvertrauen nach zwei Siegen in der Bundesliga weiter aufzubauen." Carlo Ancelotti

Boateng fällt aus

Der Coach kündigt aber Veränderungen in der Startelf an. "Ich werde einige Wechsel morgen vornehmen. Wir wollen mit hohem Tempo und Rhythmus spielen, dafür brauche ich frische und fitte Spieler", sagt Ancelotti. Daher wird Arturo Vidal eher nicht von Anfang an dabei sein. "Arturo steht zur Verfügung. Ich weiß noch nicht genau, ob er in der Startelf steht. Seine Verfassung wird immer besser." Sicher nicht dabei sein wird Jérôme Boateng. Der Nationalspieler habe leichte Schulterprobleme, so Ancelotti.