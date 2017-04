Champions-League-Viertelfinale Die Bayern sind bereit für Madrid

Die Fußballfans fiebern dem Giganten-Duell in der Königsklasse entgegen: Der FC Bayern München empfängt am Mittwochabend Real Madrid zum Viertelfinal-Hinspiel. Das Ancelotti-Team ist heiß auf die Gäste aus Spanien.

Die Münchner haben sich beim 4:1 am Samstagabend im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund schon mal warm geballert und gezeigt, dass sie bereit sind für den Champions-League-Kracher. Es ist das elfte K.o.-Duell beider Mannschaften im Europapokal. In der Saison 2013/14 scheiterten die Bayern im Halbfinale am spanischen Rekordmeister. Sie sind gewarnt und verspüren laut Kapitän Philipp Lahm "große Vorfreude".

"Wir dürfen nicht denken, dass es jetzt von alleine geht. Es wird sehr eng, es muss alles klappen. Wir müssen noch einen drauflegen." Bayern-Profi Arjen Robben

Ancelotti soll's richten

Die Münchner setzen auf dem Weg ins Halbfinale vor allem auch auf eine ganz besondere Expertise: Karl-Heinz Rummenigge baut insbesondere auf Königsklassen-Fachmann Ancelotti, der als einziger Trainer schon drei Mal die Champions League gewann. "Ich habe beim FC Bayern alles an Trainern erlebt. Was mir an Carlo immer gefällt: Mit welcher wirklichen Ruhe und Selbstverständlichkeit er seinen Job bewältigt", lobte der Vorstandschef den 57-Jährigen. Immer wieder habe Ancelotti ihm versichert, dass das Team im richtigen Moment in guter Verfassung sei, sagte Rummenigge: "Und er scheint damit durchaus richtig zu liegen."

"Das wird ein Treffen von einem Lehrer mit seinem Schüler. Ich war Co-Trainer bei Carlo und habe viel gelernt. Er ist ein guter Mensch." Real-Trainer Zinédine Zidane

Bis auf Hummels alle an Bord

Mats Hummels fällt nach seiner Sprunggelenk-Verletzung im Sonntagstraining definitiv aus, die Planungen von Trainer Carlo Ancelotti sind Makulatur. Der Italiener hatte ihm noch nach der Machtdemonstration gegen den BVB für die Champions-League-Partie eine Einsatzgarantie gegeben. Nun werden Javi Martínez und Jérôme Boateng den Auftrag bekommen, Cristiano Ronaldo und Co. zu stoppen.

Lewandowski rechtzeitig wieder fit

Bis auf Hummels kann Ancelotti aus dem Vollen schöpfen. Torjäger Robert Lewandowski meldete sich nach seiner Prellung an der rechten Schulter "zu hundert Prozent fit". Er persönlich, ja die ganze Mannschaft sei "bereit" für das Duell mit den Königlichen. Das gilt auch für Torwart Manuel Neuer und Thomas Müller, die zuletzt verletzt pausieren mussten.

















Kategorie 1: Trainer Bayern-Coach Carlo Ancelotti kennt die Spanier gut. Mit Real gewann er 2014 die Champions League und warf im Halbfinale ausgerechnet die Münchner raus. In Madrid hat sein früherer Co-Trainer seit einem Jahr das Sagen ...

Ancelottis Trainer-Kollege Zinédine Zidane hat weitaus größere Sorgen: Weil neben dem Franzosen Raphaël Varane (Muskelfaserriss) auch der portugiesische Innenverteidiger Pepe wegen eines doppelten Rippenbruchs ausfällt, reist der Champions-League-Rekordsieger mit einer Notabwehr nach München. Neben Sergio Ramos dürfte Nacho Fernández verteidigen. Ob Außenverteidiger Daniel Carvajal einsatzbereit ist, ist noch unklar. Der Ex-Leverkusener trainierte am Montag nur individuell.

Duelo de titanes

Doch trotz personeller Sorgen auf beiden Seiten: 70.000 Zuschauer und Millionen an den TV-Geräten in aller Welt dürfen sich auf ein großartiges Spiel freuen. Lewandowski gegen Ronaldo, Gareth Bale gegen Philipp Lahm, Thiago gegen Toni Kroos, Boateng gegen Ramos - viel mehr geht nicht im internationalen Fußball. "Das könnte gut und gerne das Finale sein", stellte Kroos bei uefa.com fest.

Ein Italiener pfeift

Der italienische Schiedsrichter Nicola Rizzoli leitet die Partie. Der 45-Jährige pfiff zuletzt das EM-Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft 2016 gegen Gastgeber Frankreich (0:2). Zudem war er beim WM-Triumph 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V.) sowie bei Endspielsieg der Bayern in der Königsklasse 2013 gegen Borussia Dortmund (2:1) im Einsatz. Rizzoli hat zusätzlich zum Finale 2013 vier Champions-League-Spiele der Münchner geleitet - die Bayern verloren davon drei und gewannen nur im Achtelfinale 2014 beim FC Arsenal (2:0). Real unterlag in keinem seiner fünf Begegnungen unter der Leitung des Architekten aus Bologna.