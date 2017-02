Champions-League-Achtelfinale Bayern-Kraftprobe mit Lieblingsgegner Arsenal

Im Dauerduell mit dem Lieblingsgegner aus London will sich der deutsche Rekordmeister zum vierten Mal im Achtelfinale der Champions League durchsetzen. "Alle warten auf dieses Spiel. Es wird eine große Herausforderung für uns", verkündete Torjäger Robert Lewandowski vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen das englische Spitzenteam um Weltmeister Mesut Özil. Bayerns Flügelstürmer Arjen Robben versprüht Optimismus: "Normalerweise sind wir immer da, wenn es darauf ankommt." Davon geht auch FCB-Trainer Ancelotti aus, der seit Wochen betont, dass seine Mannschaft "bereit" sei.

Ancelotti soll's richten

Nach vielen Bayern-Auftritten mit pragmatischem Ergebnisfußball und zu wenigen mitreißenden Fußballfesten beginnt jetzt die heiße Phase, die Ancelotti wie kein zweiter Trainer beherrscht: Der Italiener gewann als einziger Coach drei Mal die Champions League - 2003 und 2007 mit dem AC Mailand und 2014 mit Real Madrid. Für Karl-Heinz Rummenigge ist er deshalb der "Spezialist auf der Bank", der die Münchner ins Endspiel am 3. Juni nach Cardiff manövrieren soll. Ancelotti weiß genau, wie man den Titel gewinnt, Ancelotti wird die Mannschaft für das Frühjahr schon auf punktgenau in Topform bringen - so oder ähnlich klingen die vorauseilenden Lobeshymnen für den 57-Jährigen, dem die Triumphe der Vergangenheit Recht geben. Ebenso die jüngsten Bayern-Siege.

"Wir müssen die gleiche Einstellung, die gleiche Mentalität, den gleichen Charakter und die gleiche Persönlichkeit wie gegen Ingolstadt zeigen." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Als Gruppenzweiter in K.o.-Phase

108 Tage vor dem erträumten Finale wird es dem Italiener letztendlich egal sein, mit welcher B-Note seine Mannschaft die Hinspiel-Prüfung besteht. Einzig das Weiterkommen zählt. Auch wenn Arsenal in den bisherigen drei Achtelfinal-Duellen 2005, 2013 und 2014 noch nie zum Stolperstein für die Bayern geworden war, warnt Philipp Lahm vor dem Londoner Team: "Arsenal macht in dieser Saison einen besseren und konstanteren Eindruck." Für den 33-Jährigen steht auf der Abschiedstournee das erste von maximal sieben Spielen in seinem Lieblingswettbewerb an. "Es ist nicht wirklich ein Nachteil, zuerst zuhause zu spielen. Man hat im Rückspiel auswärts die Möglichkeit, mit einem Tor sehr viel zu verändern", sagte der Münchner Kapitän zur ungewohnten Ausgangslage. Als ständiger Gruppensieger der vergangenen Jahre beginnen die Bayern die K.o.-Runde als Gruppenzweiter ausnahmsweise zu Hause.

Zielvorgabe: Hinspiel zu Null gewinnen

Am 7. März soll in der britischen Metropole der Viertelfinal-Einzug bejubelt werden. Dann sollen auch Franck Ribéry und Jérôme Boateng dabei sein. Xabi Alonso trainierte am Dienstag nach einem Schlag auf das Knie wieder mit dem Team und ist fest als Mittelfeldstratege vorgesehen. "Wir müssen idealerweise gewinnen und am besten zu Null. Dann hätten wir ein kleines Polster für das zweite Spiel in London, das wäre schön", lautet Rummenigges Vorgabe: "Wir werden gegen Arsenal gut spielen müssen, aber es gibt keinen Grund, die Dinge negativ zu sehen." Zumal die Münchner als Bundesliga-Tabellenführer und Viertelfinalist im DFB-Pokal auf Kurs sind.

Zuversichtliche Münchner

15 Heimsiege am Stück in der Champions League vergrößern noch die Zuversicht gegen Arsenal. Das Team von Trainer Arsène Wenger könnte den Bayern gerade recht kommen. Von Platz zwei ist Arsenal in der Premier League auf Rang vier zurückgefallen. Özil sucht seine Topform. Trainer-Instanz Wenger steht nach über zwei Jahrzehnten beim Traditionsklub in der Kritik. Jetzt müssen die Ancelotti-Bayern zeigen, was sie wirklich drauf haben.