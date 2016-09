FC Bayern zu Gast bei Atlético Können die Bayern den Spanien-Fluch besiegen?

Im Frühjahr sorgte das Team von Trainer Diego Simeone bei Bayern noch für große Enttäuschung im Halbfinale. Beim Vorjahresfinalisten Atlético wollen sich die Münchner am Mittwoch (20.45 Uhr, Vollreportage auf B5 aktuell) eine gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Vorrunde verschaffen. Die Schwere der Aufgabe ist dem Team von Trainer Carlo Ancelotti knapp fünf Monate nach dem Halbfinal-Aus gegen Atlético bewusst. Entsprechend zurückhaltend gab sich Karl-Heinz Rummenigge:

"Alles andere als eine Niederlage wäre ein positives Ergebnis." Karl-Heinz Rummenigge

Der deutsche Fußball-Rekordmeister war mit einem souveränen 5:0 gegen FK Rostow in die Saison der Königsklasse gestartet, steht im Stadion Vicente Calderón aber vor dem wohl härtesten Auftritt der Vorrunde. "Das wird sicher der schwerste Gegner", betonte Rummenigge. Nationalstürmer Thomas Müller sagte: "Jeder, der sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt, sollte wissen, dass Atlético wenig Tore kassiert und sehr effizient agiert." Außerdem hätten die Spanier individuell starke Angreifer im Team, sagte Müller. Antoine Griezmann etwa hatte die Madrilenen Anfang Mai beim 1:2 im Rückspiel gegen Bayern mit seinem Tor ins Endspiel befördert, nachdem das Hinspiel 1:0 ausgegangen war.

"Wir wollen zeigen, dass wir es besser können als im zurückliegenden Halbfinale, da haben wir sicherlich noch eine Rechnung offen." Thomas Müller

"Geht wieder bei Null los"

Die bis dato letzte Begegnung mit Atlético im Frühjahr spiele für dieses Mal keine Rolle, meinte Rummenigge, der nicht von einer Revanche sprechen wollte." Es geht wieder bei Null los", meinte er. Ganz vergessen ist die Enttäuschung aber nicht. Müller sagte: "Wir wissen natürlich auch, was vor zirka einem halben Jahr passiert ist." In dieser Spielzeit sind die Münchner unter Trainer Ancelotti in acht Pflichtspielen noch ungeschlagen. "Wir hatten einen guten Start", sagte Rummenigge. "Den gilt es nun unter Beweis zu stellen."