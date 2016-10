München siegt gegen Eindhoven Die zwei Gesichter des FC Bayern

Die Bayern starteten furios - als wollten sie allen Zweiflern zeigen, dass die "Krise" von drei Spielen ohne Sieg gar keine Krise ist. Müller verfehlte mit einem Flachschuss nur knapp das lange Eck (3. Spielminute), dann verpasste er einen Kopfball (7.) nach Lewandowski-Flanke. Nur zwei Minuten später war es Arjen Robben, der nach feinem Passpiel mit Müller aus spitzem Winkel das Außennetz traf.

Die Gäste aus Eindhoven, einerseits Außenseiter, andererseits die spielerisch wohl derzeit stärkste Mannschaft der Niederlande, konnten dem Münchner Angriffswirbel nur wenig entgegensetzen. Fast folgerichtig fiel nach nur 13 Minuten schon das 1:0. Müller scheiterte nach flachem Robben-Zuspiel aus fünf Metern zunächst an PSV-Keeper Jeroen Zoet, der Nachschuss zappelte aber im Netz.

Und der Bayern-Express rollte weiter. Konnte Eindhovens Moreno eine Alaba-Flanke (18.) noch vor dem heranstürmenden Robben an den eigenen Pfosten klären, fand Alabas nächster Versuch (21.), zur Bogenlampe abgefälscht von einem PSV-Verteidiger, den Kopf von Joshua Kimmich, der zum 2:0 einnickte. Und die Bayern hatten noch lange nicht fertig. Robben, Müller, Lewandowski & Co. wirbelten fast nach Belieben durch die PSV-Abwehr, Eindhoven blieb vor allem dank Torwart Zoet noch im Spiel.

Eindhoven: Zwei Chancen, ein Tor

Der Ball im Netz nach dem Anschlusstreffer

Einziger Schwachpunkt der Münchner: Selbst die schwachen Eindhovener brachten die derzeit nicht überzeugende Bayerndefensive bei ihren seltenen Vorstößen in Verlegenheit. In der 39. Minute lag der Ball das erste Mal im Münchner Kasten, doch Gastón Pereiros regulärer Treffer zählte wegen vermeintlichem Abseits nicht. Zwei Minuten später wurde die nächste Münchner Nachlässigkeit aber eiskalt bestraft: Luciano Narsingh traf nach einem schnellen Konter mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:2.

Die Bayern durch den Anschlusstreffer sichtlich genervt. Nach dem Seitenwechsel schalteten sie aber nur vermeintlich wieder in den "Wir-knipsen-dem-Philips-Sportverein-die Lichter-aus"-Modus. Lewandowski verzog beim ersten Angriff (47.) knapp. Doch bayerische Defensivarbeit war weiter nicht zu sehen. Und so hatte PSV die besseren Chancen. Luuk de Jong köpfte eine Willems-Flanke (49.) über das Tor von Manuel Neuer, bei einem Pereiro-Schuss (53.) musste sich der Bayern-Keeper dann erstmals in diesem Spiel richtig strecken.

Der Robben-Klassiker bringt Ruhe

Die Souveränität der Bayern war dahin. In Minuten, die an Stunden erinnerten, quälte sich der Rekordmeister zurück in die Partie. Ein Klassiker des Bayernspiels sorgte wieder für etwas Ruhe: eine Einzelaktion von Arjen Robben (59.). Der Niederländer kramte seinen Standardtrick heraus, zog von der rechten Seite in die Mitte, schlenzte mit dem linken Fuß - und sein Landsmann Zoet im PSV-Tor konnte den Ball nur in die Mitte ablenken, wo der heranstürmende Lewandowski entspannt zum 3:1 einnickte.

Es folgten 30 Schlussminuten, die an die erste Hälfte erinnerten. München kontrollierte die Partie wieder, gute Chancen wurden in Serie leichtfertig vergeben, nur Robben glückte per Kopf (84.) noch ein Treffer. Aber auch Eindhoven sorgte mit seinen gelegentlichen Vorstößen immer wieder für Aufreger in der bayerischen Abwehrreihe.

Zwar feierte der FC Bayern am Ende nach drei sieglosen Pflichtspielen in Serie endlich wieder einen Sieg. Doch erneut verwirrte der Rekordmeister Verantwortliche und Fans mit Leistungsschwankungen im Stile einer launischen Diva.

Die Mittwochsspiele der Champions League im Überblick

FC Arsenal - Ludogorets Rasgrad 6:0

Paris Saint-Germain - FC Basel 3:0

Dynamo Kiew - Benfica Lissabon 0:2

SSC Neapel - Besiktas Istanbul 2:3

Celtic Glasgow - Borussia M'Gladbach 0:2

FC Barcelona - Manchester City 4:0

FC Bayern München - PSV Eindhoven 4:1

FK Rostow - Atletico Madrid 0:1