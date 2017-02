Champions-League-Achtelfinale Eindrucksvolle Bayern-Show gegen Arsenal

Wenn es drauf ankommt, sind die Bayern mal wieder voll da: Arjen Robben (11.), Robert Lewandowski (53.), Thiago (56. und 63.) und Thomas Müller (89.) trafen beim 5:1 gegen den FC Arsenal. Alexis Sanchez verschoss einen Elfmeter, traf aber im Nachschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich für London. Die Bayern haben damit das 16. Champions-League-Heimspiel in Folge gewonnen und beste Chancen, Arsenal bereits zum vierten Mal im Achtelfinale rauszuwerfen.

Müller auf der Bank, Thiago auf der Zehn

Trainer Carlo Ancelotti verzichtete in der Startelf auf den zuletzt formschwachen Thomas Müller. Dafür begann einmal mehr der Spanier Thiago - genau die richtige Entscheidung, wie sich zeigen sollte! Bei Arsenal standen die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi auf dem Platz.

Die Bayern begannen gut. Robben brachte sein Team in typischer Manier früh in Führung: Von rechts zog er nach innen und zirkelte den Ball mit seinem linken Fuß und viel Präzision ins lange obere Eck. Unhaltbar! Die Bayern führten verdient und hatten das Spiel fest im Griff. Bis zum Pfiff in der 30. Minute. Ein vermeintliches Foul von Robert Lewandowski gegen Laurent Koscielny im eigenen Strafraum verhalf den Gästen zu einem umstrittenen Elfmeter. Manuel Neuer parierte gegen Alexis Sanchez sogar zunächst, allerdings nutzte der Chilene das anschließende Durcheinander und netzte im dritten Versuch doch noch ein. Granit Xhaka (41.) und Mesut Özil (45.) hatten weitere Chancen für Arsenal, Lewandowski (43.) und Mats Hummels für den FCB. Die Partie war offen.

FCB: Offensiv und spielfreudig

In der zweiten Halbzeit übernahm der FCB dann klar das Kommando. Arsenals Abwehrchef Koscielny musste verletzt raus. Das nutzten die Gastgeber sofort: Lahm flankte von der rechten Seite an den Elfmeterpunkt, wo Lewandowski die Kugel zur erneuten Führung einköpfte. Jetzt spielten sich die Münchner in einen Rausch. Lewandowski verlängerte einen Pass von Xabi Alonso wunderschön mit der Hacke zu Thiago, der frei vor Torwart Ospina einschob.

"Wir haben sehr gut angefangen, hatten dann beim Elfmeter eine kurze Schwächephase. Die zweite Halbzeit war sensationell!" Philipp Lahm

Die Arsenal-Abwehr war komplett verunsichert, Chancen im Sekundentakt folgten: Lewandowski traf die Latte, Robben im Nachschuss den Gegner (62.), der mit der Hand abwehrte, was Elfmeter hätte geben müssen. Javi Martinez scheiterte per Kopf an Torwart Ospina (63.), schließlich verwandelte Thiago nach einer weiteren Ecke seinen Schuss von der Strafraumkante zum 4:1. So spielfreudig hatte man die Bayern lange nicht mehr gesehen!

Bis zum Ende spielten die Bayern schnell und direkt nach vorne und hätten durch Robben (82.), Douglas Costa (83.) oder Joshua Kimmich (85.) noch weitere Treffer erzielen können. Den verdienten Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Müller und schrie die Freude genauso heraus wie die 70.000 Fans im Stadion. So macht der FC Bayern Spaß!