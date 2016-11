Champions League Starker Lewandowski schießt Bayern ins Achtelfinale

Das Gruppenspiel in Eindhoven sollte für das Team von Carlo Ancelotti allerdings kein Spaziergang werden. Zur Pause mussten sich die erfolgsverwöhnten Münchner mit einem 1:1 begnügen. Nach dem umstrittenen Führungstreffer durch Santiago Arias, konnte Robert Lewandowski ausgleichen. Auch das 2:1 in der zweiten Halbzeit ging auf das Konto des polnischen Stürmers, der im Gegensatz zu Thomas Müller und Arjen Robben wieder einen Sahnetag erwischte.

"Mit dem Spiel können wir nicht hundertprozentig zufrieden sein, mit dem Ergebnis schon. Alles in allem hätte der Sieg um ein Tor höher ausfallen können. Wir wollten gewinnen, damit wir aus eigener Kraft Erster werden können. Von daher war es ein guter Tag", fasste Müller das Spiel zusammen.

Harte Arbeit für die Münchner

Mit 4:1 hatten die Bayern das Hinspiel locker gewonnen. Doch auf eigenem Platz wollte Ancelotti die Niederländer nicht unterschätzen. Personell konnte der Münchner Coach aus dem Vollen schöpfen, nur Franck Ribéry und Javi Martínez waren nicht einsatzfähig. Die Münchner liefen also in Bestbesetzung auf.

Manuel Neuer beschwert sich nach dem 1:0.

Die Gastgeber gingen stürmisch in die Partie. Doch das offensive Spiel der PSV brachte gleich die ersten Chancen für die Münchner. Robert Lewandowski (5.) köpfte den Ball nach langer Flanke von Mats Hummels an die Latte. Auch am Abpraller war er dran, köpfte ihn aber drüber. Weit über den Kasten ging auch der Schussversuch von Arjen Robben (11). Die Bayern gefährlich, doch nach Ballverlust des Rekordmeisters musste Manuel Neuer eingreifen und konnte einen Kopfball gerade noch zur Seite abwehren. Dort stand Santiago Arias im Abseits und köpfte ein. Der Treffer zählte, und völlig überraschend lang Eindhoven durch einen umstrittenen Treffer in der 14. Minuten mit 1:0 in Führung.

Die Mannschaft von Phillip Cocu machte es den Bayern schwer. Doch die Münchner erhöhten den Druck. Lewandowski (32.) traf erneut den Pfosten. Und wurde von Andrés Guardado Elferwürdig zu Boden gerissen. Doch erst nach Handspiel des Niederländers gab es Strafstoss. Den verwandelte dann der Pole sicher zum 1:1-Ausgleich. Die Münchner mit vielen, wenn auch zu ungenauen, Torabschlüssen das bessere Team. Dennoch ging es mit dem Unentschieden in die Pause.

Wer macht mehr Druck?

Zurück auf dem Platz drängten die bayerischen Gäste auf einen schnellen Führungstreffer. Alaba (55.) versuchte es mit links, scheiterte allerdings an PSV-Keeper Remko Pasveer. Der Druck Richtung Tor war groß, der zählbare Abschluss blieb aber noch aus. Auch Arturo Vidal konnte einen Traumpass von Hummels nicht einnetzen. Pasveer wehrte ab, den Nachschuss von Müller kratzte Héctor Moreno (64.) noch von der Linie. Ancelotti reagierte, für Joshua Kimmich und Robben brachte er mit Kingsley Coman und Douglas Costa zwei frische Flügelspieler.

Spielszene: Joshua Kimmich und Héctor Moreno

Die Bayern liefen weiter an, denn irgendwann musste es doch durchgehen. Die zündende Idee hatte Costa, der Alaba durch die Abwehr schickte. Der Österreicher spielte das Leder nach innen, wo Lewandowski goldrichtig stand und mit rechts einschob. Nach 74 Minuten war die 2:1-Führung für die Münchner geschafft. In der 85. dann der dritte Lattentreffer für den Polen, der ihn selbst schmunzeln ließ. Eindhoven hatte nichts mehr dagegenzusetzen und musste sich geschlagen geben.

PSV Eindhoven - Bayern München 1:2 (1:1)

Eindhoven: Pasveer - Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Moreno, Willems (46. Brenet) - Guardado - Pröpper, Ramselaar (75. Zinchenko) - Pereiro (67. Bergwijn), de Jong. - Trainer: Cocu

München: Neuer - Lahm, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Alonso - Kimmich (64. Coman), Vidal - Robben (64. Costa), Lewandowski, Thomas Müller (85. Sanches). - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien) Tore: 1:0 Arias (14.), 1:1 Lewandowski (34., Handelfmeter), 1:2 Lewandowski (74.) Zuschauer: 35.000 (ausverkauft)

Beste Spieler: Lewandowski, Kimmich - Ramselaar, Pröpper Gelbe Karte: - Coman