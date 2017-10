FC Bayern vs. Celtic Mit Spaß zum Erfolg

Die besten Zeiten hat der schottische Serienmeister lange hinter sich. Vor Beginn der Gruppenphase galten die Grün-Weißen von der Insel als mutmaßlich schwächstes Team in der Gruppe. Doch nach dem nicht unerwarteten 0:5 gegen Paris Saint-Germain sorgten die Bravehearts beim RSC Anderlecht mit einem 3:0-Sieg für einiges Aufsehen.

Boateng lobt: Es macht wieder Spaß

Beim FC Bayern bringt das in diesen Tagen niemanden aus der Ruhe. Zu harmonisch verlief die erste Woche unter dem alten neuen Coach. Jérôme Boateng lobte den 72-Jährigen für sein Fingerspitzengefühl und betonte, dass es wieder Spaß mache beim Rekordmeister.

Und wer Spaß hat, ist erfolgreich. Das zeigte das 5:0 gegen Freiburg. "Es wäre gut, wenn wir an die Leistung vom Samstag anknüpfen können oder uns vielleicht sogar verbessern", so ein entspannter und gut gelaunter Heynckes in der offiziellen Pressekonferenz. "Man kann in der Champions League immer mal ein Spiel verlieren. Aber der FC Bayern hat große Ambitionen." Und weiter sagte er: "Man darf den Fehler nicht machen, Celtic zu unterschätzen."

Ersatz für Martinez? Vidal, Rudy oder Tolisso

Gegen Celtic ist jedenfalls keine Niederlage eingeplant, auch kein Punktverlust. Dass Heynckes den Ausfall von Javi Martínez (Schulterverletzung) mit einem genesenen Arturo Vidal als möglichem Ersatzmann kompensieren kann, könnte helfen. Der Chilene hat seine Muskelverhärtung überwunden und nahm am Abschlusstraining teil. Neben Vidal bieten sich Nationalspieler Sebastian Rudy und der Franzose Corentin Tolisso als Optionen für die Position von Martínez im defensiven Mittelfeld an. Neben Martínez fallen gegen Celtic nur Torwart Manuel Neuer, Franck Ribéry und Juan Bernat aus.

Beeindruckende Bilanz: Heynckes immer im Finale

Heynckes weiß, wie er in der Champions League spielen lassen muss, denn der 72-Jährige und die Königsklasse, das passt! Zwar ist es erst seine vierte Champions-League-Saison als Trainer. Bei seinen bislang drei Teilnahmen erreichte Heynckes aber immer das Endspiel. 1998 und 2013 konnte Heynckes es mit Real Madrid bzw. den Bayern gewinnen. 2012 erlebte er als Trainer des deutschen Rekordmeisters die bittere Niederlage gegen den FC Chelsea im "Finale dahoam".