Fraktur bei Neuer Bayern-Drama mit schwerwiegenden Folgen

Beim dramatischen Viertelfinal-Aus hat sich Manuel Neuer eine Fraktur im linken Fuß zugezogen. Die Verletzung hatte der Torhüter nach Angaben des Rekordmeisters unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo in der Verlängerung erlitten. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte: "Manuel Neuer hat sich schwer verletzt, er wird acht Wochen ausfallen."

"Spieler haben alles gegeben"

Trainer Carlo Ancelotti ging bei der vermeintlichen Aufholjagd nach dem 1:2 im Hinspiel auf volles Risiko. Torjäger Robert Lewandowski stand erstmals nach seiner überstandenen Schulterverletzung von Beginn an auf dem Platz. Und er stellte auch die beiden zuvor angeschlagenen Abwehrspieler Mats Hummels und Jérôme Boateng in die Startelf. Auszahlen sollte sich der Mut des Coaches letztendlich aber nicht.

"Wir haben wirklich gut gespielt, ich bin stolz auf meine Spieler, die sich geopfert haben, alles gegeben haben. Wir waren wirklich nah dran am Halbfinale." FC Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Nur die Abwehr überzeugte

Die Münchner setzten auf Ballbesitz und Präsenz. Und die wieder genesenen Verteidiger zeigten, dass sie wieder voll einsatzfähig waren. Das Mittelfeld mit Thiago, Alonso und Vidal hingegen schien gelähmt. Arjen Robben bekam rechts keinen Platz, Franck Ribéry mangelte es an Durchsetzungskraft. Und Robert Lewandowski war völlig auf sich allein gestellt, nur beim Elfmeter konnte er seine Vollstreckerqualität zeigen. Dazu musste er kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Spielstand von 1:2 ausgewechselt werden. Nach Vidals Gelb-Roter Karte in Unterzahl geraten, hatten die Münchner in der Verlängerung aber dann doch das Nachsehen. Allerdings fiel der vorentscheidende Ausgleichstreffer aus klarer Abseitsposition. Und der Platzverweis war durchaus auch umstritten. "Es war meiner Meinung nach nicht mal Foul, geschweige denn Gelbe Karte", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge darüber. Auch deswegen hatten die Münchner trotz kämpferischen Einsatzes am Ende mit 2:4 das Nachsehen.

"Die Mannschaft ist gerade im wahrsten Sinne des Wortes in der Kabine in Trümmern." Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

Uneffektiv, unpräzise und ungefährlich

Hummels gewann gleich den ersten Zweikampf (2. Minute) gegen Ronaldo. Nach fünf Minuten sah Arturo Vidal die gelbe Karte, als er Isco knapp vor dem Strafraum foulte. Den fälligen Freistoß zimmerte Ronaldo in die Münchner Mauer. Thiago und Arjen Robben machten es (9.) nicht viel besser, der erste Versuch wurde geblockt, und der Nachschuss des Niederländers ging nur ans Außennetz. Allerdings ließen die Münchner den Königlichen auch Platz für Angriffe. Boateng konnte aber (15.) zur Ecke klären. In der Folgezeit waren die Münchner zwar häufiger am Ball. Doch Real machte die Reihen immer dichter. Zudem legten sie auch nach vorne etwas zu. So musste Boateng in der 28. Minute gegen Sergio Ramos auf der Linie klären, als Manuel Neuer eine scharfe Hereingabe von Daniel Carvajal nicht festhalten konnte. Nach 25 Minuten musste Neuer ran, als Boateng Ronaldo nicht am Schuss hindern konnte. Auf der anderen Seite drosch David Alaba einen Freistoß (40.) in den spanischen Himmel.

Lewandowski nutzt Elfmeterchance

Nach dem Pausenpfiff ergriffen die Münchner erneut die Initiative. Marcelo konnte gegen Robben (50.) noch auf der Linie klären. Kurz darauf fiel der Niederländer im Strafraum über Casemiros Beine. Schiedsrichter Viktor Kassai entschied auf Strafstoß. Und den verwandelte Lewandowski (52.) zum Führungstreffer. Eine Standardsituation war es, die zum Treffer führte.

Ansonsten gingen die Münchner im Mittelfeld und besonders im Angriff weiterhin zu zögernd vor. Boateng zeigte aber in der 66. Minute einem Traumpass auf Lewandowski, der jedoch minimal im Abseits stand. Douglas Costa (71.) ersetzte Franck Ribéry. Nach 75 Minuten kam Thomas Müller für Alonso. Der Eingewechselte leistete sich zugleich einen dicken Patzer, als er einen Zweikampf gegen Casemiro verlor. Der lupfte die Kugel nämlich in den Strafraum, wo Lahm ein Kopfballduell gegen Ronaldo verlor, was zum 1:1 führte. Müller machte allerdings seinen Aussetzer 102 Sekunden später wieder wett, als er so durch den Strafraum wuselte, dass Ramos die Kugel an Madrids Torhüter Navas vorbei in den Kasten bugsierte. Ausgerechnet, kurz nachdem das Hinspielergebnis egalisiert war, sah Vidal die Gelb-Rote Karte. Und auch Torschütze Lewandwoski musste runter, Ancelotti wechselte ihn aus unerfindlichen Gründen gegen Joshua Kimmich aus, vielleicht schmerzte ja die Schulter.

"Wir können auch über einige Schiedsrichter-Entscheidungen sprechen. Das kann im Fußball manchmal passieren, aber nicht so eine Serie von Fehlern." Münchens Coach Carlo Ancelotti

Verlängerung in Unterzahl verloren

Die Münchner mussten die Verlängerung mit einem Mann weniger bewältigen. Nach 97 Minuten wollten die Madrilenen einen Elfmeter, doch Casemiro rannte im Zweikampf Boateng eher um, als dass er gefoult wurde. Der Schiedsrichter sah das genauso und pfiff nicht. Kurz darauf parierte Neuer zur Ecke, als es Asensio aus zwölf Metern per Flachschuss probierte.

In der 105. Minute rappelte es doch im Kasten der Münchner. Ronaldo hatte aus einer deutlichen Abseitsposition zum 2:2. Als er nach 109 Minuten auch noch den Führungstreffer - ebenfalls aus abseitsverdächtiger Position - nachlegte, war die Partie entschieden. Allerdings mussten die Münchner noch das demütigende 4:2 durch Marco Asensio hinnehmen.

Real Madrid - Bayern München 4:2 (1:2, 0:0) n.V.

Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos (114. Kovacic) - Isco (71. Vazquez), Benzema (64. Asensio), Ronaldo. - Trainer: Zidane

München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Alonso (75. Thomas Müller), Vidal - Robben, Thiago, Ribery (71. Costa) - Lewandowski (88. Kimmich). - Trainer: Ancelotti

Tore: 0:1 Lewandowski (53., Foulelfmeter), 1:1 Ronaldo (76.), 1:2 Ramos (78., Eigentor), 2:2 Ronaldo (105.), 3:2 Ronaldo (109.), 4:2 Asensio (112.)

Gelbe Karten: Casemiro (2) - Vidal (3), Alonso (2), Hummels (2), Robben

Gelb-Rote Karte: Vidal wegen wiederholten Foulspiels (84.)

Schiedsrichter: Viktor Kassai (Ungarn)

Zuschauer: 78.346