FC Bayern München Redebedarf beim Spitzenreiter

"Wir müssen die Kurve kriegen." "Wir müssen ganz schnell eine andere Gangart hinlegen." Ungewohnte Töne bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München. Nach drei sieglosen Spielen gibt es Gesprächsbedarf, bevor es in der Champions League so weiter geht.

Das Wort Krise will zwar keiner hören, aber Philipp Lahm und Thomas Müller waren nicht die einzigen beim FC Bayern, die nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt Handlungsbedarf sahen. "So wie in der ersten Halbzeit kann man nicht auftreten", rügte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

Einig ist man sich auch in der Problemanalyse: Die Einstellung stimmt nicht. Mit den neuen Freiheiten unter Carlo Ancelotti kommt scheinbar nicht jeder Spieler klar. Der Italiener macht deutlich weniger Vorgaben als sein der detailversessener Vorgänge Pep Guardiola, aber er kann auch anders, als bislang. Möglich, dass seine Spieler das jetzt vor dem Champions-League-Spiel gegen Eindhoven (Mittwoch 20.45 Uhr auf B5 aktuell) zu spüren bekommen. Doch was zu klären ist, soll intern geklärt werden - im Gespräch. Arjen Robben sieht nach den zwei Remis in der Liga under Niederlage gegen Real Madrid dringenden Redebedarf.

"Sonst werden wir Probleme haben"

In der Vergangenheit war es oft so, dass die Münchner nach solch einer Leistung eine Reaktion gezeigt haben und den nächsten Gegner aus dem Stadion gefegt haben. Darauf setzt auch Rummenigge: "Da hoffe ich, dass wir Mittwoch in der Champions League eine andere Gangart hinlegen" - nicht ohne noch hinzuzufügen: "Sonst werden wir Probleme haben."