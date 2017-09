Deutsche CL-Gegner Sorge um Superstars: Neymar verletzt, Ronaldo torlos

Paris St. Germain und Real Madrid sind vor den Champions-League-Krachern gegen die deutschen Schwergewichte in Sorge um ihre Superstars. Während PSG-222-Millionen-Mann Neymar die Generalprobe für das Duell mit Bayern München nur von der Tribüne aus sah, kämpft Reals Torjäger Cristiano Ronaldo vor dem Spiel bei Borussia Dortmund mit seiner Ladehemmung.

Neymar am Fuß verletzt

Neymar musste wegen einer Verletzung am rechten Fuß zusehen, wie seine Mitspieler - bis zu seiner Auswechslung in der 66. Minute auch Weltmeister Julian Draxler - beim HSC Montpellier nur zu einem 0:0 kamen. Der teuerste Fußballspieler aller Zeiten ist angeschlagen, soll aber am Mittwoch (20.45 Uhr) wieder fit sein. "Wenn alles normal verlaufen sollte, ist er dabei", sagte PSG-Coach Unai Emery über die Einsatzwahrscheinlichkeit. Aber ob die Rückkehr Neymars allein reichen wird? Trotz Edinson Cavani und Jungstar Kylian Mbappé - immerhin auch schlappe 180 Millionen Euro teuer - trat PSG ohne Esprit auf. "Wenn ein Spieler ausfällt, müssen wir trotzdem unser Level halten und das Tempo vorgeben", forderte Emery.

Ronaldo trifft nicht

Indes wartet Cristiano Ronaldo weiter auf sein erstes Saisontor bei Real Madrid: Bei Deportivo Alavés stand der Portugiese beim mühsamen 2:1 (2:1)-Sieg auf verlorenem Posten. Daniel Ceballos traf doppelt (10./43.), Ronaldo läuft nach dem Ablauf der Sperre von fünf Spielen seiner Form hinterher. Auch deshalb haben die Köngilichen bereits sieben Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona. "Er will und wird bald wieder treffen und mit seinen Toren dann auch den Unterschied ausmachen", beruhigte Madrids Trainer Zinedine Zidane die Gemüter, kritisierte allerdings auch "die enttäuschende Ausbeute angesichts unserer zahlreichen Chancen".

Hoeneß äußert Kritik

Derweil stichelt FCB-Präsident Uli Hoeneß schon indirekt gegen Paris und die hohen Summen, die Investoren in den Fußball stecken. "Die Geldgeber werden sagen: Jetzt haben wir so viel Geld reingesteckt und erreichen nicht, was wir erreichen wollen, jetzt haben wir die Schnauze voll! Und dann ist unsere Zeit da", sagte Hoeneß dem "Kicker". "Es wird der Zeitpunkt kommen, wo alle, die jetzt so viel Geld rausdonnern, kleinere Brötchen backen werden, weil der sportliche Erfolg sich nicht so einstellt, wie es sich die Geldgeber vorgestellt haben", meinte Hoeneß, "der Markt ist zurzeit viel zu heiß".