1:0-Sieg in München Bayern gewinnt Prestigeduell gegen Atlético

Nach der Niederlage in Rostow war die Partie gegen Atlético sportlich bedeutungslos, für das Selbstvertrauen des FC Bayern aber unglaublich wichtig. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti rotiete wie angekündigt, nahm gegenüber dem Sieg in Mainz fünf Änderungen vor: Anstelle von Joshua Kimmich, Javi Martínez, Philipp Lahm, Thomas Müller und Franck Ribéry standen Rafinha, Juan Bernat, Renato Sanches, Arturo Vidal und Douglas Costa in der Startelf.

Bayern begann schwungvoll im Münchner Nebel, hatte die größeren Spielanteile, aber nicht die ersten Großchancen. Diese hatten die Gäste: In der 9. Minute bediente Antoine Griezmann seinen Teamkollegen Yannick Ferreira-Carrasco, der aus halblinker Position im Sechzehner abzog und am FCB-Kapitän Manuel Neuer scheiterte. Sechs Minuten später bekam der Belgier die nächste Gelegenheit zur Madrider Führung, fand aber erneut seinen Meister im Bayern-Keeper. Die Hausherren benötigten 19 Minuten, bis sie ihre erste Chance durch Costa verbuchten.

Hervorragender Lewandowski-Freistoß

Knapp 70 Prozent Ballbesitz für das Ancelotti-Team in der ersten halben Stunde - das sollte sich in der 28. Minute bezahlt machen, als Robert Lewandowski einen Freistoß aus 18 Metern Entfernung über die Mauer gekonnt ins linke Eck zirkelte - das 37. Tor für den Polen im 58. Champions-League-Spiel. Trotz des Rückstands hielten die Rojiblancos an ihrem Defensivkonzept fest und so stand es zur Halbzeit verdient 1:0 für die Bayern.

Nach der Pause machten beide Teams da weiter, wo sie aufgehört hatten - die Münchner marschierten, die Spanier zeigten offensiv sehr wenig. Das Einzige, was den Bayern fehlte, war der zweite Treffer. Den hätten sie spätestens in der 77. Minute erzielen müssen: Costa flankte scharf von der linken Seite in den Fünfer zu Thiago, der das Leder aus vier Metern übers Tor schoss - unglaublich. Während Madrid-Coach Diego Pablo Simeone seine drei Spielerwechsel zwischen der 61. und 68. Minute vollzog, brachte Ancelotti erst nach der 80. Minute frische Power - Müller ersetzte Lewandowski, Kimmich kam für Robben, Martinez für Costa. Die Münchner gingen in der Schlussphase nicht mehr voll auf das 2:0, sicherten lieber das eigene Tor ab. Damit gelang ihnen die Ravanche für die 0:1-Niederlage im Hinspiel in Madrid und der 15. Heimsieg in der Champions League in Folge.

Für die Bayern wird es in der Champions League erst wieder im Februar/März im Achtelfinale ernst, das am Montag in Nyon ausgelost wird. Dort könnte der Zweite der Gruppe D auf Barcelona treffen, aber auch vermeintlich leichtere Gegner wie der kriselnde englische Meister Leicester City oder der AS Monaco sind möglich.