FC Bayern gegen Besiktas Mach's noch einmal, Jupp!

Für den FC Bayern München beginnt gegen Besiktas Istanbul die heiße Phase in der Champions League. Trainer Jupp Heynckes hat eine fast perfekte Bilanz, aber auch der Gegner ist so stark wie nie.

Verlieren in der Champions League – Trainer Jupp Heynckes kennt das eigentlich gar nicht mehr. Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ ZDF) in München gegen Besiktas Istanbul kann Heynckes seine persönliche Bilanz auf zehn Siege in Folge in der Königsklasse verbessern. Seine letzte Niederlage dort ist auf den 13. März 2013 datiert (0:2 gegen den FC Arsenal). Am Ende der damaligen Saison holte Heynckes mit den Bayern bekanntlich das Triple. Viele Fans hoffen auf die Wiederholung des Erfolgs.

Heynckes Bilanz fast perfekt

Vieles spricht dafür, dass die Serie hält. Seit der 72-jährige Altmeister wieder in München ist, haben die Bayern von 22 Spielen 21 gewonnen – und nur eines verloren. Heynckes fast perfekter Punkteschnitt in dieser Zeit: 2,86. Auch wenn die Generalprobe in Wolfsburg (2:1) mit einem späten Elfmeter-Siegtor in der Nachspielzeit etwas holprig war, muss den Bayern nicht bange sein. "Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, können wir guten Mutes in das Spiel gehen", sagte Thomas Müller zu BR Sport.

Heynckes hat bis auf den langzeitverletzten Torwart Manuel Neuer alle Mann an Bord und kann sein Team im Vergleich zur Bundesliga neu ausrichten: Robert Lewandowski, Thomas Müller und James Rodríguez dürften ebenso wie Vidal wieder in die Startelf kommen. Dazu ist mit einer komplett neuen Abwehrreihe mit Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Mats Hummels und David Alaba zu rechnen. Die Bayern werden in Bestbesetzung auflaufen – und das mit Grund.

Besiktas so gut wie nie

Denn mit Besiktas Istanbul kommt das derzeitige Aushängeschild des türkischen Fußballs nach München. Die Vorrunde der Champions League schloss Besiktas als Gruppenerster und ohne Niederlage ab, das war vorher noch keinem türkischen Klub gelungen. Dabei besiegten sie auch zweimal RB Leipzig (2:0 und 2:1). Eine "abgezockte Truppe" nannte Ralph Hasenhüttl die Mannschaft seines Trainerkollegen Senol Günes, die mit einem Durchschnittsalter von 31,1 Jahren die älteste Startelf der aktuellen Champions-League-Spielzeit ist.

Im Kader befinden sich international bekannte Profis wie die portugiesischen Europameister Ricardo Quaresma und Pepe, Arturo Vidals chilenischer Nationalmannschaftskollege Gary Medel oder der spanische Mittelstürmer Alvaro Negredo. Der frühere Hamburger Tolgay Arslan machte am Bosporus eine gute Entwicklung. In der türkischen Liga liegt Besiktas derzeit zwar nur auf Platz vier, aber zuletzt war man zweimal in Folge Meister vor den beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Galatasaray. Die Bayern sind also gewarnt.