FC Bayern München Mit Boateng die kleine Chance wahren

Trainer Jupp Heynckes kündigte an, in Anderlecht auf den wieder genesenen Jerome Boateng in der Innenverteidigung zu setzen. Der zuletzt angeschlagene Weltmeister werde "selbstverständlich von Anfang an spielen", sagte der 72-Jährige in der abschließenden Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch (Anstoß: 20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge).

Mittelfeldachse mit Rudy und Tolisso

Sebastian Rudy darf von Beginn an ran.

Im Mittelfeld sollen gegen den belgischen Meister Sebastian Rudy und Corentin Tolisso beginnen. "Als Trainer ist es meine Aufgabe, jedem Spieler Einsatzzeiten zu geben", sagte Heynckes: "Das mache ich gerne, und das ist aus meiner Sicht kein Risiko."

Heynckes erwartet Anderlecht als "kämpferisch und läuferisch sehr stark". "Man darf den Gegner nie unterschätzen - vor allem nicht in der Champions League. Das wird kein Spaziergang." Er sei aber ehrgeizig genug, "unsere Serie fortzusetzen".

Gruppensieg? Rummenigge ist skeptisch

Ein Sieg sollte es nämlich schon sein. Denn es ist zwar unwahrscheinlich, dass Tabellenführer Paris Saint-Germain gegen Celtic Glasgow patzt. Die Minimalchance auf den Gruppensieg soll aber nicht leichtfertig verspielt werden. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte dem BR: "Paris hat bisher in der Champions League alles weggeputzt." In Anspielung darauf, dass die Entscheidung wohl im direkten Vergleich falle, sagte er weiter: "Ich erwarte am 5. Dezember bei uns schon einen Sieg. Ich bin aber kein großer Optimist, dass wir 4:0 gewinnen werden."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

RSC Anderlecht: Sels - Spajic, Kara Mbodji, Deschacht - Appiah, Dendoncker, Kums, Trebel - Gerkens, Teodorczyk, Hanni

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Bernat - Tolisso, Rudy - Robben, Thiago, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Taylor (England)