Bayern ohne fünf Stars nach Rostow Ulreich freut sich auf Bewährungsprobe

Nach Manuel Neuer fallen drei weitere Bayern-Stars in der Champions League aus. Arturo Vidal, Arjen Robben und Javi Martínez sind in Rostow ebenfalls nicht dabei. Das Fehlen von Kingsley Coman stand ohnehin fest.

Nach dem Ausfall von Manuel Neuer müssen die Münchner auf weitere Stars verzichten. Arturo Vidal, Arjen Robben und Javi Martínez sind im Duell beim sieglosen Tabellenletzten FK Rostow ebenfalls nicht dabei. Kingsley Coman fehlt ohnehin verletzt. "Wir haben leider ein paar Spieler nicht dabei", sagte Rummenigge. Robben und Martínez mussten zuletzt wegen muskulären Problemen kürzertreten. Vidal steht seit den Länderspielen mit Chile nicht mehr zur Verfügung. Auf Neuer verzichtet Trainer Carlo Ancelotti wegen einer Wadenverhärtung. Ihn vertritt Sven Ulreich. "Natürlich freut man sich, da trainiert man für und wartet darauf, dass man wieder spielen darf", sagte der ehemalige Stuttgarter Torhüter vor seinem vierten Pflichtspiel für die Münchner.

FC Bayern will Reaktion zeigen

Auch ohne die Stars will der FC Bayern mit einem Sieg im Champions-League-Spiel beim FK Rostow seine Chance auf den Gruppensieg erhalten und nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung eine Reaktion zeigen. "Das wichtige Spiel diese Woche, das sage ich ohne jegliche Übertreibung, findet am Samstag statt", erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und nahm schon die Partie gegen Leverkusen ins Visier. "Wir werden jetzt ab sofort Jagd machen, schnell Tabellenführer zu werden, und ab Samstag wird es da zur Sache gehen."

Mit einem Erfolg am Mittwoch (18.00 Uhr, B5 aktuell berichtet in Ausschnitten) in Russland will sich der zuletzt verwundbare deutsche Fußball-Rekordmeister erstmal aber die Chance erhalten, am 6. Dezember im Heimspiel gegen Tabellenführer Atlético Madrid um den Gruppensieg kämpfen zu können.