Achtelfinal-Hinspiel FC Bayern rotiert sich zum 5:0 gegen Besiktas

Eine große Rotation von Trainer Jupp Heynckes und 75 Minuten in Überzahl: Das hat dem FC Bayern zum 5:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul verholfen. München setzte ein Ausrufezeichen für die Champions League.

Trotz Überzahl des FC Bayern München nach einer Viertelstunde war im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul viel Geduld gefragt. Die Münchner agierten zu hektisch. Erst kurz vor der Halbzeitpause nutzten sie die Überlegenheit zum Führungstreffer. Danach spielten sie diese aber überzeugend aus.

"Wir haben nervös begonnen und zunächst nicht so flüssig kombiniert. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Tempo und mehr Spielfluss." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Trainer Jupp Heynckes hatte die Qual der Wahl, ihm standen sämtliche 19 Feldspieler zur Verfügung. Deshalb rotierte der 72-Jährige im Vergleich zum 2:1 in Wolfsburg am Samstag gleich neun Mal. Die Routiniers Franck Ribéry und Arjen Robben setzte er erst einmal auf die Bank, der Niederländer kam erst kurz vor der Halbzeitpause, Ribéry kurz vor Schluss. Für Thiago, Juan Bernat und den Nationalspieler Sebastian Rudy hatte der Coach sogar nur noch einen Platz auf der Tribüne.

Überzahl des FC Bayern nach einer Viertelstunde

Domagoj Vida (4.v.l.) sieht die Rote Karte.

Im Mittelfeld sollten Kapitän Thomas Müller, Arturo Vidal, James und Kingsley Coman sowie Robert Lewandowski als Stürmer wirbeln. Die rechtfertigten ihre Aufstellung nicht nur in der Anfangsphase. Eine Alaba-Flanke auf Müller nach knapp sechs Minuten, das war das erste Ausrufezeichen der Münchner. Coman versuchte es (9.) aus der Distanz. Ein Kopfball von Vidal nach einer Hereingabe von Kimmich (10.) landete neben dem Kasten. Nach einer Viertelstunde konnte Domagoj Vida den Torjäger Lewandowski nur mit einer Notbremse kurz vor der Strafraumlinie aufhalten, der Istanbuler sah Rot.

Chance für Besiktas und Müller trifft

Jubel über Thomas Müllers Treffer zum 1:0.

Kurz darauf hatten die Münchner Glück, dass Vagner Love nach einem Fehler von Kimmich frei stehend weit über den Kasten zielte. Alabas und Hummels‘ Tormöglichkeiten (30., 31.) wurden abgeblockt. Nach 36 Minuten hatte Lewandowski seine erste hochkarätige Chance, wegen gefährlichem Spiel wurde er zurückgepfiffen. Müller legte die Kugel dann aber nach einem Zuspiel von Alaba durch die Beine von Torhüter Fabri zum Führungstreffer (43.) in den Kasten.

"Eigentlich hatte uns der Platzverweis in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir aggressiver nach vorne gedrängt." Thomas Müller

Heynckes' Angriffstruppe spielt vier weitere Treffer heraus

Der kurz vor dem Pausenpfiff eingewechselte Robben brachte neuen Schwung. Lewandowski stand bei einem Freistoß (51.) nur der Pfosten im Weg. Sechzig Sekunden später legte der von Müller geschickte Pole zurück auf Coman, der per Direktabnahme auf 2:0 erhöhte. Nach einer sauberen Flanke von Kimmich stand Müller am rechten Pfosten und traf zum zweiten Mal an diesem Abend. Den Schlusspunkt setzte Lewandowski mit zwei Treffern (79., 88.) zum 5:0-Endstand. Damit hatten Heynckes' Offensiv-Aufstellung sich endgültig als goldrichtig erwiesen.

Bayern München - Besiktas Istanbul 5:0 (1:0)

München: Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Thomas Müller, Vidal (83. Tolisso), James (44. Robben), Coman (81. Ribery) - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Istanbul: Fabri - Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin (69. Gökhan Gönül) - Hutchinson, Medel (85. Arslan) - Quaresma, Talisca, Babel - Vagner Love (57. Tosic). - Trainer: Günes



Tore: 1:0 Thomas Müller (43.), 2:0 Coman (52.), 3:0 Müller (66.), 4:0 Lewandowski (79.), 5:0 Lewandowski (88.)

Gelbe Karten: Lewandowski (2) - Quaresma (2), Pepe (2), Tosic (2)

Rote Karte: Vida nach einer Notbremse (16.)

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)